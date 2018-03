'Prekršio je odluku vrha, to je bila ta kap koja je prelila čašu'

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina ocijenio je da je sjednica Glavnog odbora rezultirala "kadrovskim jačanjem stranke zbog htijenja predsjednika da stranka bude što efikasnija", a smatra da je to i odluka da se iz SDP-a isključi Mirando Mrsić.

- Mirando Mrsić je sam sebe isključio. Ljudi moraju znati kad je vrijeme da se malo stane na loptu. On je već dugo na putu neke disonancije. Imao je priliku vrlo jednostavno ostati član stranke, međutim on nije hio povući svoje prijedloge. Jednostavno je prekršio odluku Predsjedništva. On je već imao opomenu pred isključenje. Ovo je bila kap koja je jednostavno prelila čašu - rekao je Komadina.

Žao mu je, kaže, što je to toga došlo, a to je rekao i samom Mrsiću.

- Osobno sam uvijek bio protiv isključivanja i Aleksandre Kolarić i Slavka Linića i cijelog Splita, ali se Mrsić sam isključio. Tvrdoglavost u politici ne ide, jer tada karika puca gdje je najslabija - poručio je.

Nije želio nagađati hoće li netko od SDP-ovih zastupnika poći za Mrsićem jer, kaže, "ne želi čarobirati".

Igor Dragovan (SDP) smatra da je odluka o isključenju bila nepotrebna.

- Mi smo stranka koja gaji različita razmišljanja, bori se za ljude, brani pravo na drugo mišljenje, a ovo danas nije bilo to - rekao je.

Dragovan se kaže ne boji za sebe, ali smatra da bi bilo loše da se takva praksa nastavi. Upitan hoće li ići za Mrsićem, odgovorio je da je dao najbolje godine stranci i osjeća ljudsku obavezu da završi pošteno ovaj mandat do kraja.

Glavni odbor SDP-a smijenio je donedavnu desnu ruku šefa stranke Zvanu Brumnića s mjesta glavnoj tajnika stranke i na to mjesto postavio Nikšu Vukasa. Davorko Vidović imenovan je za političkog tajnika, a za izvršne tajnike izabrani su Tihomir Barišić, inače Bernardićev vjenčani kum, bivši čelnik GONG-a Dragan Zelić te Vojko Braut, Lara Kvesić i Domagoj Hajduković.