Dok su, do jučer, građani koji dolaze iz EU "zelenih", epidemiološki sigurnijih zemalja, a to je bila velika većina, u Hrvatsku mogli ući bez ikakve potvrde, od danas svi moraju predočiti ili EU COVID digitalnu potvrdu, ili samostalan dokument o preboljenju bolesti, cijepljenju ili negativnom testu. Više razlike nema, i Hrvatska više ne odlučuje sama da će, kao što je još jučer bio slučaj, zbog turizma, a bez ikakve potvrde, dozvoljavati ulazak onima koji stižu iz države koja je na epidemiološkoj karti označena zelenom bojom. Neku od potvrda morali su predočiti samo oni iz epidemiološki rizičnijih - narančastih ili crvenih zona.

S 1. srpnjem COVID digitalne potvrde bi trebalo imati svih 27 EU članica no ako se netko još nije stigao pripremiti, može to učiniti još do 15. kolovoza.

Da bi netko iz EU države sad mogao ući u Hrvatsku, ako nema COVID digitalnu potvrdu, priložiti može, redom, potvrdu o negativnom PCR testu koja nije starija od 72 sata od trenutka testiranja, ili potvrdu o antigenskom testu, ako negativan nalaz nije stariji od 48 sati. Vrsta testa mora biti priznata u EU. Ući može i netko tko ima potvrdu da je primio dvije doze Pfizera, Moderne, AstraZenece, ruskog Sputnika V ili kineskog Sinopharma, no ne vrijede ista pravila za sve.

Ako, naime, netko dolazi iz EU, primjerice Njemačke, Francuske ili Italije, dovoljno je da je, bilo kad, primio drugu dozu nekog od tih cjepiva koja se daju u dvije doze. Ne traži se uvjet da je od druge doze proteklo najmanje 14 dana, što je imunološki neophodno za stvaranje porpunog imuniteta. Protok od 14 dana je za one koji dolaze iz EU potreban samo ako su primili Janssenovo cjepivo, koje se daje u jednoj dozi. Potvrda ne smije biti starija od 210 dana, odnosno sedam mjeseci.

No, ako netko dolazi iz trećih zemalja i nije državljanin EU, nije član obitelji državljana neke od članica schengenskog prostora niti ima dugotrajan EU boravak, a dolazi nam, primjerice, isto turistički, mora imati potvrdu u kojoj piše da je od druge doze cjepiva prošlo tih 14 dana, jednako kao u slučaju Janssenovog jednodoznog cjepiva. Mora, osim toga, imati i potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača.

Apsurdi hrvatskih propisa

Stožer nam nije odgovorio na pitanje zašto se nekog iz države koja nije u EU, i nije EU građanin, tretira drukčije pa mora imati protok od 14 dana nakon druge doze, a turist iz EU ne mora.

Zanimljivo je i da se u Hrvatsku može ući s potvrdom o preboljenom COVID-u i primljenoj jednoj dozi cjepiva ako je cijepljenje provedeno prije najviše sedam mjeseci (dosad je bilo šest), dok se na račun tog kriterija u Hrvatskoj COVID potvrda ne može dobiti.

Na pitanje kako to da turisti mogu ući u Hrvatsku odmah nakon primljene druge doze, a građani Hrvatske COVID potvrdu za odlazak na, primjerice, koncert, mogu dobiti samo ako je od druge doze prošlo najmanje 14 dana, ministar Davor Božinović nam je još 11. lipnja rekao da nije isto ući u zemlju, i ići na koncert. Epidemiološki rizik, kazao je, nije jednak.

Imunolog prof.dr.sc. Zlatko Trobonjača pojašnjava kako treba proći deset do petnaest dana od druge doze da se stekne potpuna imunost. Daje ju i prva doza, ali ne kao druga, razlika je značajna.

- Od početka epidemije postoji i politička pozadina odluka, jer ne želimo odbijati turiste s nama jako važnih tržišta. No kako je na tim tržištima procijepljenost uglavnom i puno veća nego u trećim zemljama nama u okruženju, na ovaj se način možda ipak želi kontrolirati rizik, ističe imunolog.