Premijer: Dalić je imala ključnu ulogu da brine o gospodarstvu

Premijer Plenković kazao je kako je bivša ministrica Martina Dalić imala "ključnu ulogu da se brine o hrvatskom gospodarstvu".

- Potpredsjednica Vlade i gospodarstva Martina Dalić imala je ključnu ulogu da se brine o hrvatskom gospodarstvu. Kada vam se događa jedna ovakva kriza i to rapidnom brzinom onda moramo djelovati odgovorno, moramo djelovati brzo. Ja sam to već nekoliko puta kazao. Dakle, od siječnja pa do donošenja Zakona Vlada niti jednim svojim potezom nije generirala paniku na tržištu kapitala. Znate kakav je kapital. Vrlo je plah i brzo bježi. Mi smo stalno govorili, odgovornost za rješavanje - rekao je za Novu TV.

Na pitanje je li mu žao što je ministrici dao svoje povjerenje, rekao je da mu je "žao činjenice da imamo problem u jednom procesu i upravljanju jednom krizom u koju smo investirali jako puno energije, jako puno dobre volje i političkog kredibiliteta i Vlade i mene osobno".

- I stoga mi je žao da u ovom procesu nije bilo malo više obazrivosti i transparentnosti - rekao je Plenković.

Tema: Afera mailovi