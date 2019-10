Premijer je pozvao sindikate na dijalog: Ova ponuda je razumna

Na kraju sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na štrajk prosvjetara. Pozvao je predstavnike sindikata te učitelje i nastavnike da prepoznaju razumnu ponudu, koju je Vlada stavila na stol.

- Tom ponudom će doći do povećanja od šest posto u idućoj godini. Spremni smo intenzivno raditi na reviziji i kvalitetnijem pravednijem i pravičnijem definiranju koeficijenata složenosti poslova, uredbom koja postoji. S obzirom na to da je to izrazito kompleksno, teško i zahtjevno područje na kojem postoje broji otpori, mi smo odlučili napraviti dodatni veliki napor da se taj problem riješi. Ako se taj problem ne riješi do 30. lipnja 2020. mi ćemo pronaći sredstava u proračunu da se zaposlenima u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju podigne plaća za dodatnih dva posto - kazao je.

Plenković je ponovno pozvao sindikate na dijalog i da se djeci omogući ono što je najvažnije, a to je obrazovanje.

- Mislim da možemo pronaći rješenja koja su bolja nego što je situacija sada, ali mi i oni moramo sagledati cijelu sliku. Vlada vodi računa cjelina funkcioniranja države i naše odgovornosti kako unaprijediti standard i kvalitetu života zaposlenika u privatnom , ali i državnom i javnom sektoru - poručio je Plenković.