Premijer ne brine o građanima nego o svom i rejtingu HDZ-a

Povećanje plaća svima, najnovije je obećanje premijera Andreja Plenkovića, a jedan od stupova porezne reforme jest ukidanje prireza. No to što će ova mjera velike gradove dovesti u probleme, premijera očito nije briga. Njemu je stalo, čini se, do osobnog rejtinga, ali i rezultata na budućim izborima, na kojima bi presudan mogao biti svaki glas. No premijer, umjesto da konačno predstavi reforme, izvijestio je javnost kako će lokalnim čelnicima omogućiti da rupe u proračunima nadoknade povećanjem poreza na dohodak. Tako će se Andrej Plenković, baš od ulaska u superizbornu 2024., moći hvaliti kako je osigurao rast plaća, iako će on zapravo biti mizeran, posebno za one s najnižim primanjima u državi.