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BARUTANA 1991.

Premijer Republike Srpske veličao Milana Tepića koji je htio Bjelovar dignuti u zrak

Piše HINA,
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Premijer Republike Srpske veličao Milana Tepića koji je htio Bjelovar dignuti u zrak
Banja Luka: Savo Minić sastao se s Iddom Netanyahuom | Foto: Dejan Rakita / Pixsell
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Tepić je 1991. godine u činu satnika bio zapovjednik skladišta oružja i streljiva Barutana u vrijeme bitke za Bjelovar

Aktualni premijer Republike Srpske Savo Minić hvalio je u utorak Milana Tepića, časnika bivše JNA koji je odgovoran za razaranje u Bjelovaru 1991. godine i smrt jedanaest hrvatskih branitelja, uz poruku kako prema njemu gaji "duboko poštovanje".

Minić se na općim izborima koji su u BiH zakazani za 4. listopada natječe za poziciju predsjednika Republike Srpske kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Milorad Dodik.

Obojica su u ponedjeljak stigli u Moskvu kako bi se tamo sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i na taj način pojačali dojam kod onih čije glasove za Minića očekuju na nedjeljnim izborima.

Minić je priliku za dodvoravanje potencijalnim biračima iskoristio kako bi iz Moskve na dan kada se obilježava ratna tragedija Bjelovara poslao poruku o tome da se divi Tepiću.

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"Danas, 35 godina od pogibije, možemo samo s dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i devetnaestogodišnjem Stojadinu Mirkoviću. Neka im je vječna slava! Na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabriji ostavili kao zavjet", napisao je Minić u objavi na mreži X.

Tepić je 1991. godine u činu satnika bio zapovjednik skladišta oružja i streljiva Barutana u vrijeme bitke za Bjelovar.

Odbio je predati se pa je prouzročio eksploziju u kojoj je cijelo skladište s više od 170 tona eksplozivnih tvari uništeno, ubivši pri tom i sebe i 19-godišnjeg ročnika JNA Mirkovića.

Uslijed siline eksplozije smrtno su stradali i hrvatski branitelji koji su skladište držali u blokadi, a uz to je oštećeno na stotine stambenih i gospodarskih objekata koji su se nalazili u okolici.  

Tadašnje krnje Predsjedništvo SFRJ pod kontrolom srpskih vlasti Tepića je odlučilo nagraditi za taj samoubilački čin i posmrtno ga promaknuti u čin bojnika i proglasiti ga narodnim herojem "za izvanredan podvig u borbi protiv neprijatelja".

Vlasti u Srbiji i RS-u i nakon rata nastavile su glorificirati Tepića pa su po njemu nazvali veći broj ulica, a u rodnoj Bosanskoj Dubici podignuli su mu i bistu te u toj općini 29. rujna obilježavaju kao "dan sjećanja na Milana Tepića".

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