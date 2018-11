Premijer: Ministar Božinović će nas predstavljati u Marakešu

U Marakeš ide ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, objavio je premijer Andrej Plenković. Ponovio je da je cilj dokumenta pronaći globalno rješenje za zakonite migracije te da nije međunarodni ugovor niti je obvezujuć već predstavlja katalog mjera.

- Mi smo temeljito prošli taj dokument. Dosta je resora bilo uključeno, on nama ne predstavlja problem. Hrvatska po pitanju migracija mora voditi odgovornu i vrlo racionalnu i razboritu politiku, vodeći računa o nacionalnim interesima i ne podliježući nikada i ni u kojem trenutku bilo kakvim poluinformacijama, dezinformacijama, sijanju straha ili kreiranju panike u javnosti jer to je nešto što nije dio naše politike ni stava niti je biti našeg programa - poručio je premijer.

Na početku sjednice Vlade premijer Plenković osvrnuo se na posjet 3. maju. Ponovio je kako Vlada razumije značaj brodogradilišta u Rijeci i Puli, ali poručuje da je cilj da oni funkcioniraju na tržišnim načelima.

- Nismo više u razdoblju prije članstva u EU. Višegodišnje državne potpore su dole svome kraju i sada moramo gledati na to da novi početak bude drugačiji nego što je to bilo do sada. restrukturiranje se mora napraviti s kvalitetnim strateškim partnerom. Vodimo brojne razgovore i ima zainteresiranih, a javnost će o svemu više znati kad razgovori budu konkretizirani - kazao je Plenković.