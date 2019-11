'Premijer uskocima i hajducima poručuje da je on veći od njih'

Saborski zastupnici izjašnjavaju se o amandmanima na Zakon o blagdanima. Zastupnici su podnijeli 36 amandmana, a prihvaćena su dva HDZ-ova ii to jedan nomotehnički, a drugim se "Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države" preimenuje u "Dan sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom".

Vlada je redom odbila oporbene amandmane, ali i amandman iz HSLS-a koji je dio vladajuće koalicije, a koji je tražio da 25. lipnja bude Dan neovisnosti, ali da bude blagdan, a ne spomendan kao što predlaže Vlada. I dok predlagatelja amandmana Darinka Kosora u sabornici nije bilo, a vladino preslagivanje blagdana prokomentirao je Goran Beus Richembergh (Glas), a negodovao je i što su odbijeni baš svi oporbeni prijedlozi.

- Ovako zapravo privatizirate, svojatate jednu temu za sebe na način koji nije dobar. On samo govori o tome kako vi prihvaćate i shvaćate ovu temu i nešto što je za izgradnju suvremenog identiteta države kao takve jako važno. Vi mislite da je to samo isključivo pitanje kojim se vi imate pravo baviti, ali to će na kraju proizvesti reakciju. Doći će neka Vlada, možda bezobraznija i bahatija od vaše, iako je to teško zamisliti, pa će ponovno otvarati ovo pitanje i raditi što je volja - kazao je zastupnik Glasa.

Arsen Bauk (SDP) amandmanom tražio da Dan neovisnosti ostane kao i do sada 8. listopada.

- Do 8. listopada ovdje je bila Jugoslavija, od 8. listopada, ovdje je Hrvatska. I to nije državni blagdan. Do 30. svibnja nije bio HDZ, od 30. svibnja je bio HDZ i to je državni blagdan. Ovo je predizborni zakon - ustvrdio je Bauk.

Navodi kako je intencija ovog zakona da se učvrsti unutarstranačka pozicija predsjednika HDZ-a.

- Obilježavanjem dolaska HDZ-a na vlast, a ne obilježavanje dolaska RH kao samostalne, suverene i nezavisne države predsjednik Vlade ustvari uskocima i hajducima poručuje da on može biti veći uskok i hajduk od svih njih zajedno - poručio je Bauk.

SDP-ovac je amandmanom tražio i da 18. studenog kao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje ne bude blagdan nego spomendan i neradni dan. Vlada to ne prihvaća, a Bauk je podsjetio kako je prihvaćen amandman HDZ-a kako bi 18. studenog umjesto blagdana bio neradni dan. Smatra da nema razloga da se prihvati amandman HDZ-a..

- Dakle taj dan se ne slavi. Nema proslava u smislu dakle onoga što ima za druge blagdane i bilo bi logično dakle da se naš amandman prihvatio, dakle da 18. studenog bude spomendan i neradni dan. Kako se čestita taj blagdan? Kako ćemo čestitati taj blagdan, sretan vam dan pada Vukovara? Dakle ovo što je napravljeno a posebno sada prihvaćanjem amandmana HDZ-a, sad se više ne zna što je blagdan a što je neradni dan - rekao je Bauk.

Tomislav Panenić tražio je da se obeštete oni koji su unaprijed tiskali kalendare ne očekujući promjene zakona. I dok u Vladi navode da se Zakonom o blagdanima ne mogu se uređivati pitanja vezana za poslovne aktivnosti poduzetnika, Panenić uzvraća kako je sada jasno da je politička odluka važnija od gospodarske.

- Što će se promijeniti u životu Vukovaraca i Škabrnjanca nakon što ovo donesete? Oni će i dalje obilježavati žrtve svoje i oplakivati, ali plakat će i oni kojima ste ovako preko noći zagorčali život. Zašto, ako neki koji su svojim gospodarskim djelatnostima oslonili se na kalendar koji je bio do ovoga prijedloga bio aktualan, pogotovo koji su u tiskarskoj djelatnosti, izdavali su kalendare, rokovnike. Vi ste poništili njihov rad i trud. I zato neće snositi nikakvu odgovornost, jednostavno reći ćete to je poslovni rizik - upozorio je.

Odbijen je i amandman Zlatka Hasanbegovića da se 22. lipnja, Dan antifašističke borbe ne obilježava kao praznik.

- Niste iznijeli ni jedan razlog zašto se ne prihvaća ovaj amandman osim nekoliko floskula preuzetih iz agitpropa kojim su se obrazlagale ideološke odluke u vrijeme SFRJ tzv. dan antifašističke borbe treba ukinuti kao blagdan u RH. Riječ je o izmišljenom događaju koji se ne može potvrditi niti jednim relevantnim povijesnim izvorom - kazao je Hasanbegović.

Naveo se taj dan koristi "za vrstu verbalnoga divljanja i restauracije jugoslavenskoga komunizma", a u tome, kaže, je posebni doprinos davala sisačka gradonačelnica.

- Taj blagdan dio je protuhrvatske i protudemokratske jugoslavenske komunističke baštine i kao takav je u protimbi sa svim ustavnim vrednotama na kojima počiva moderna hrvatska država, Republika Hrvatska - poručio je Hasanbegović.

Miro Bulj (Most) prosvjedovao je što je Odbor za ratne veterane povukao amandman da se u nazivu spomendana istakne da su u Vukovaru i Škabrnji žrtve velikosrpske agresije.