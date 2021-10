“Nemojte misliti da to nitko ne čita, da to nitko ne prati”, rekao je premijer Andrej Plenković novinarki 24sata Nikol Zagorac prozivajući nas da, eto, ne samo da pokrećemo hajku na HDZ, nego da još k tome mislimo da sve to što objavljujemo nitko ne čita!?

Pa kako to mislite poštovani premijeru? Zašto bi ijedan novinar na svijetu nešto pisao, zašto bi ijedna novinska kuća nešto objavljivala s namjerom da to nitko ne pročita? Mi želimo da nas što više ljudi čita. Nasreću, odnosno zahvaljujući teškom i poštenom radu, 24sata su, eto, najčitaniji i najgledaniji medij u Hrvatskoj. Nije to neka tajna, poštovani premijeru, to Vam više-manje svi u Hrvatskoj znaju. Znate to i Vi, pa nam nije jasno zašto se sad tome čudite. Jamačno ste se zabunili. Dogodi se to, što ćete.

Nama su svaka čitateljica i čitatelj dragocjeni i važni, cijenimo ih i poštujemo, nije lako danas odvojiti sedam kuna za novine, nije lako odvojiti 199 kuna za godišnju digitalnu pretplatu na 24sata.hr, a nije lako odvojiti ni vrijeme da bi se pročitale i pogledale sve vijesti i sadržaji koje objavljujemo besplatno na našem portalu i društvenim mrežama. I zato smo im zahvalni što su nam poklonili svoje povjerenje i zato ćemo se truditi da to povjerenje uvijek opravdamo. Dokaz da to radimo dobro je činjenica da su, eto, 24sata najčitaniji i najgledaniji medij u Hrvatskoj.

Zato, poštovani premijeru, mi ne mislimo da nas nitko ne čita i da nas nitko ne prati, nego upravo suprotno, znamo da nas većina ljudi čita i prati. Eto, nismo možda sto posto znali da nas i Vi čitate i pratite, ali sad nema ni onih 0,01 posto sumnje. Hvala Vam što nas čitate i pratite!

Drago nam je da ste naš čitatelj, pa makar tu i tamo pobrkate gradivo, pa nas prozovete za neku tamo hajku. Možde ste mislili na haiku, jer njegujemo kratke forme? Dogodi se to svakome, bio Vam je težak dan. Razumijemo. A i općenito su neka teška vremena. Zbog toga Vam darujemo pretplatu na novine 24sata i pretplatu na plus sadržaj na 24sata.hr kako biste i dalje bili informirani.

I još jednom, hvala što nas čitate.