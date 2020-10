Preminula biciklistica (67) kojoj je 26-godišnjakinja prije 7 dana oduzela prednost na raskrižju

Vozačici je stavljeno na teret da je nesreću sa smrtnim ishodom prouzročila iz nehaja i za to joj prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora...

<p>Preminula je biciklistica (67) na koju je 22. listopada ove godine na raskrižju Ulica Josipa Bašića, Aleje Miroslava Krleže i Josipa Hlišića u Slavonskom Brodu oko 17.25 sati automobilom naletjela vozačica (26).</p><p>Do prometne nesreće je došlo jer je 26-godišnjakinja upravljajući osobnim automobilom, ušla u raskrižje ne propustivši 67-godišnjakinju koja je imala prednost prolaska. Potom je došlo do udara bicikla u osobni automobil i pada biciklistice. Ozlijeđenoj je pružena liječnička pomoć nakon čega je prevezena i zadržana na liječenju u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević u kojoj je od posljedica pada nažalost preminula.</p><p>Policija je protiv mlade vozačice prvotno podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. S obzirom da je unesrećena preminula, kaznena prijava će biti preinačena. Vozačici je stavljeno na teret da je nesreću sa smrtnim ishodom prouzročila iz nehaja i za to joj prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.</p>