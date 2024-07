Preminula i treća curica koja je izbodena u Engleskoj. Petero djece i dvoje odraslih kritično

Još jedna djevojčica umrla je u bolnici nakon jučerašnjeg napada nožem u Southportu, potvrdila je policija, piše BBC.

- Nažalost, možemo potvrditi da je treće dijete preminulo od posljedica ozljeda zadobivenih u napadu nožem u Southportu. Devetogodišnja djevojčica preminula je u bolnici u ranim jutarnjim satima - navela je policija Merseysidea.

Scene where a man was arrested after at least eight people were stabbed in Southport, Britain | Foto: Temilade Adelaja

- Možemo potvrditi da su u jučerašnjem napadu smrtno stradale i djevojčice od šest i sedam godina. Osmero djece zadobilo je ubodne rane tijekom napada, a petero ih je u kritičnom stanju. Dvije odrasle osobe također su u kritičnom stanju nakon što su ozlijeđene tijekom incidenta - javljaju u priopćenu.

Mladić (17) iz sela Banks u Lancashireu uhićen je i zadržan pod sumnjom za ubojstva i pokušaj ubojstava. Selo, koje se nalazi nedaleko od Southporta, još je od jučer pod policijskom opsadom.

Dojavu o napadu nožem policija je primila jučer oko 11:50 po lokalnom vremenu. Napad se dogodio za vrijeme dječje radionice koja je uključivala ples i jogu. Hitna služba poslala je 13 vozila hitne pomoći, a policija je vrlo brzo uhvatila napadača i uzela mu nož.