Preminulo troje pacijenata od zaraze legionelom na Rebru

DVOJE PACIJENATA UMRLO

Pet pacijenata hospitaliziranih u bolnici Rebro KBC-a Zagreb zarazilo se legionelom, a dvoje ih je preminulo, za DNEVNIK.hr potvrdio je ravnatelj KBC-a Ante Ćorušić.

Zaraženi pacijenti bili su teško bolesni tako da je legionela drastično pogoršala njihovo stanje.

Zamjenik ravnatelja Rebra dr. Milivoj Novak potvrdio je za 24sata pet slučaja legionele u KBC-u Zagreb.

U bolnici će pasterizirati sustav vode, napominje, i to će riješiti problem. Na pitanje kako je do zaraze došlo, poručuje kako zaraženi pacijenti vodu iz slavine nisu pili, nego je do zaraze vjerojatno došlo aerosolom, udisanjem kapljica iz tople vode .

Dr. Novak kaže kako ne pamti slučaj zaraze legionelom u bolnici, dok u Hrvatskoj općenito bude oko 40 slučajeva godišnje.