Preminuo je bivši saborski zastupnik HDZ-a Stjepan Bačić Primarijus Bačić bio je zastupnik u Hrvatskom saboru od 2003. do 2008. godine. U razdoblju od 1990. do 1998. Bačić je bio ravnatelj Kliničke bolnice Merkur, a zamjenik ministra zdravstva od 1998. do 2000. godine