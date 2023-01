Preminuo je Mario Prizmić, novinar i urednik Jutarnjeg lista

Tužna vijest o iznenadnoj smrti dugogodišnjeg novinara i urednika Maria Prizmića potresla je i rastužila brojne njegove prijatelje i kolege. Marko, kako su ga zvali prijatelji i kolege, prerano je preminuo u 52. godini života.

Tijekom bogate novinarske karijere, Maro je izvještavao za vodeće hrvatske medije, a više godina bio je novinar u crnoj krinici i noćni urednik u Jutarnjem listu. U novinarstvu je proveo gotovo trideset godina, javlja Jutarnji list.

Iz Zagreba, u kojem je proveo velik dio života, a u koji ga je dovela strast prema novinarstvu pa je upisao i završio Fakultet političkih znanosti, vratio se u rodni Dubrovnik, koji je volio i uvijek o njemu rado pričao.

Svojedobno je za portal Danas ispričao samo jednu od svojih epizoda, a koja dovoljno govori o hrabrosti i humanosti kojom je pristupao novinarstvu kao pozivu, a ne poslu. Našao se, naime, 2000. kao novinar crne kronike na terenu gdje je u Zagrebu muškarac prijetio da će se raznijeti plinskom bocom.

- S obzirom da situacija nije bila niti malo bezazlena, policajci uopće nisu niti pomišljali da od novinara zatraže da odu s mladićem razgovarati, iako je to bio njegov uvjet. Uopće ne znam kako mi je to došlo u glavu, ali u jednom trenutku sam samo došao do najbližeg policajca i predložio mu da pita nadređenog mogu li ja otići gore pregovarati s njim, s obzirom na to da je tražio razgovor s novinarima. Bez razmišljanja je odbio moj prijedlog. Zamolio sam ga da ipak pita tadašnjeg zapovjednika specijalaca te da ću na svoju ruku ići gore i preuzeti svu odgovornost. Rekao sam mu i kako bi to moglo samo pomoći, a ne odmoći, ispričao je Mario, stoji u In memoriamu kolegi Prizmiću u Jutarnjem listu.

