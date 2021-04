Nekoliko ljudi večeras je brutalno premlatilo maloljetnog mladića u zadarskoj Ulici bana Josipa Jelačića.

- U 20.15 sati dobili smo dojavu građana o fizičkom napadu. Na teren su izašli policijski službenici te djelatnici Hitne koji su ozlijeđenog mladića prevezli u zadarsku Opću bolnicu - kratko su nam potvrdili događaj u zadarskoj policiji i naglasili da je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku, a ozljede mladića će se naknadno utvrditi. Nisu nam mogli potvrditi ni o koliko napadača je riječ, samo su kazali kako se radi o više ljudi.

Kako je za zadarski.hr ispričao očevidac, dok je prolazio autom primijetio je kako skupina mladića udara maloljetnika, koji je, prema njegovim riječima, imao oko 15 godina i oko 40 kilograma, a četiri napadača su bili stariji i fizički nadmoćniji.

- Počeo sam vikati na njih. Kad su me ugledali, razbježali su se, a jedan mladić je ostao nepomično ležati na tlu - ispričao je.

Navodno je jedan od napadača nesretnog mladića nekoliko puta udario bokserom u glavu. Maloljetnik je, kako piše zadarski.hr, nepomično ležao na cesti do dolaska Hitne, ali je bio pri svijesti.

- Ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Gledam i ne vjeruje da je to moguće u našem gradu. Takvo nasilje, takva okrutnost, a oni su djeca. Zašto se to događa - pita se muškarac koji je rekao da mu je dječak ispričao i da su mu isti momci već prijetili.