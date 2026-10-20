Crna Gora prihvatila dva zahtjeva. Bazen u Kotoru neće se zvati po ratnom zločincu

Crnogorska vlada promijenila je ime gradskog bazena u Kotoru, nazvanog po Zoranu Džimiju Gopčeviću, nekadašnjem čuvaru u logoru Morinj te naknadno službeno odobrila spomen-ploču hrvatskim zatočenicima u Morinju, piše Večernji list.

Odluke su izravna posljedica pritiska hrvatskog premijera Andreja Plenkovića na Europskom vijeću u vezi s europskim putem Crne Gore, doznaje Večernji list.

Odluke je Vlada Milojka Spajića donijela 19. listopada, bez održavanja sjednice, na temelju suglasnosti većine ministara. Istog su dana objavljene u Službenom listu Crne Gore i stupile na snagu. Bazen u Kotoru, koji je dosad nosio ime Zorana Džimija Gopčevića, sada se službeno zove "Gradski bazen – Petar II. Petrović Njegoš". Time je uklonjeno ime čovjeka koji je tijekom rata bio čuvar u logoru Morinj, gdje su bili zatočeni i zlostavljani hrvatski civili i ratni zarobljenici.

Riješen je i pravni status spomen-ploče u Morinju, postavljene 10. listopada 2022. godine, koju su zajednički otkrili hrvatski i crnogorski ministri.