Preplatnik na 24SATA PLUS+: 'Imate odlične novinare, uvijek mogu naći nešto što me zanima'

Općenito me dosta zanima sport tako da je to sigurno najčitanija rubrika kod mene. Osim toga, zanimaju me teme koje prate gospodarstvo i općenito zbivanja u Hrvatskoj. Zadovoljan sam načinom na koji 24sata pokriva brojne teme i baš zato uvijek mogu pronaći za čitanje nešto što me zanima, rekao nam je Ivan Ćavar, pretplatnik na Plus+ sadržaj.

Zadovoljan je, kaže, i načinom na koju su teme obrađene. I da je zato i postao pretplatnik na Plus+ sadržaj kako bi mogao pročitati još dublju analizu najvažnijih priča.

- Smatram da imate doista odlične novinare za različite teme iz svih područja života. Stoga ne bih mogao izdvojiti nekog novinara koji mi je najdraži jer svakodnevno čitam vaš portal i nisam se još susreo s tekstom s kojim nisam bio zadovoljan. Većinom briljiraju u svim tekstovima koje čitam. Nisam se još okušao u vašim nagradnim igrama, ali za sve postoji prvi put - dodao je Ivan.

Godinama je čitatelj 24sata i odmah je postao i pretplatnik na Plus+ sadržaj.

- Nakon što je uvedena Plus+ pretplata bilo mi je žao što nemam pristup svim tekstovima i što ne mogu pročitati sve što me zanima. U vrijeme kada ste je uvodili imali ste super akciju za nju tako da sam se preplatio bez razmišljanja. Moram reći da sam stvarno zadovoljan pretplatom jer mi omogućava pristup odličnim tekstovima Svakodnevno pratim portal, tu nema clickbaitova niti išta slično, već se stvarno radi o ‘odraslom novinarstvu’ - istaknuo je Ivan, koji je za vjernost sadržajima 24sata dobio i posebne nagrade iz novog i senzacionalnog pretplatničkog programa koji će uskoro ugledati svijetlo dana na 24sata.hr

