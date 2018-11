Preporod odbacio povećanja osnovice plaća za tri posto

Nakon provedenog izjašnjavanja članstvo sindikata Preporod velikom većinom s više od 80 posto odbilo je Vladinu ponudu povećanja osnovice plaća za tri posto i smatra ju nedostatnom i omalovažavajućom, izjavio je u srijedu predsjednik tog sindikata Željko Stipić, ustvrdivši kako je očito da Vlada želi zadržati postojeće stanje.

Bez odgovarajućeg pritiska Vlada neće prihvatiti zahtjeve sindikata i značajnije povećati plaće u javnim službama, rekao je Stipić na konferenciji za novinare. Smatra da u stvaranju tog pritiska trebaju sudjelovati svi sindikati u svim javnim službama.

"Ne tri, nego 33 posto je ono što trebamo tražiti od Vlade RH", kazao je Stipić. U protivnom, dodao je, plaće u javnim službama će i dalje padati kao i razina kvalitete njihovih usluga, jer će ih napuštati kvalitetni kadrovi, upozorio je.

U situaciji kada je državni proračun dosegnuo rekordan iznos od 140 milijardi kuna, a nakon desetogodišnjeg zamrzavanja plaća u javnom sektoru, zaposleni u školama s pravom su očekivali da će se krenuti u smanjivanje zaostajanja njihovih plaća u odnosu na one u gospodarstvu, ustvrdio je Stipić. Procijenio je da ono već sada iznosi gotovo 19 posto, a da će u idućoj godini premašiti 20 posto. Predsjednik sindikata Preporod smatra kako to zaostajanje poprima dramatične razmjere i da nikada do sada nije bilo tako veliko.

Također je ustvrdio kako su među zaposlenicima u javnim službama opet najlošije prošli zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu. Naveo je primjer učiteljice u Zagrebu sa 35 godina staža koja ima stotinjak kuna manju plaću od prosječne u Hrvatskoj (6.206 kuna) i čak 1.100 kuna manju od prosječne u Zagrebu (7.235 kuna), te upozorio kako će s Vladinim predloženim tri postotnim povećanjem na kraju iduće godine zaostajati za još dodatnih nekoliko stotina kuna.

S obzirom da se u idućoj godini predviđa rast inflacije od dva posto, to znači zadržavanje postojećeg stanja, istaknuo je Stipić. Podsjetio je kako su u proteklih 10 godina značajno rasli životni troškovi, napomenuvši kako je 2008. cijena litre motornog benzina Eurosuper 95 bila 6,80 , a sada oko 10 kuna.

Po njegovom mišljenju očito je da ni ovoj Vladi, kako ni mnogima prije nje, obrazovanje nije prioritet te je iznio podatak kako među 22 resora s povećanjem od 6,5 posto, obrazovanje zauzima tek 14. mjesto te da značajnije promjene neće donijeti ni najavljena reforma školstva.

To će dodatno demotivirati nastavnike, jer dobivaju sve više obaveza, rade za realno sve manju plaću, smatra Stipić dodavši kako se u tom slučaju od njih ne može očekivati da budu nositelji promjena.