Prema novim kriterijima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) u dnevnu statistiku bi se trebali i rezultati brzih antigenskih testova ubrajati i to od 3. prosinca. No, mi to ne radimo. Šef HZJZ-a, Krunoslav Capak, poručuje kako ECDC nije zakonodavno tijelo.

- ECDC nije zakonodavac i nije donio zakon. Ako pratite situaciju u Europi, onda ćete vidjeti da su Slovaci u dva tjedna pregledali dvije trećine svoje nacije brzim antigenskim testovima i nigdje se to na brojkama, koje oni službeno prijavljuju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i ECDC-u, nije vidjelo jer su pronašli 38.000 pozitivnih, a brojke su bile dvije, dvije i pol, tri tisuće novooboljelih dnevno - istaknuo je dodavši kako se i u drugim zemljama to tako radi.

- Mi za sada pažljivo pratimo brojke i jedne i druge i o tome sam već više puta komunicirao - rekao je.

Pomoćnica ministra zdravstva, Vera Katalinić Janković, dodala je kako je osobno pratila dokument koji je išao među mikrobiolozima država članica EU.

- I tu je bilo puno prijepora. Na kraju je taj dokument zaključen kao takav, ali zapravo uz dozvolu državama da ga primjenjuju shodno svom nahođenju. I koliko mi znamo, baš ga ne primjenjuju puno - poručila je.