Presedan: Postat će prva beba koja zakonski neće imati majku

Sudac za obiteljsko pravo u Velikoj Britaniji možda uskoro donese presedan - beba koju je rodio transseksualni muškarac mogla bi postati prva beba koja zakonski nema majku.

Beba je dijete samohranog roditelja koji je rođen kao žena, no sad živi kao muškarac nakon zahvata. On želi biti naveden na rodnom listu djeteta kao otac ili roditelj, no zakon mu nalaže da bude registriran kao majka obzirom da je rodio to dijete, piše Daily Mail.

Sir Andrew McFarlane, predsjednik Obiteljskoj odjela na Visokom sudu donijet će odluku što će stajati na rodnom listu djeteta nakon ročišta u veljači.

Transseksualni muškarac tvrdi da se radi o diskriminaciji kao i da je prisila da se navede kao 'majka' zadiranje u ljudsko pravo na privatnost i obiteljski život.

Što se prijašnje sudske prakse u Velikoj Britaniji tiče, odvjetnici napominju da svi transseksualni muškarci koji su rodili dok su bili žene navedeni su u rodnom listu svog djeteta kao majka.