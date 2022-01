Šezdeset dana nakon završetka popisa stanovništva danas ćemo saznati koliko Hrvatska ima ukupno stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica.

- Najveći pad broja stanovnika je u Vukovarsko-srijemskoj županiji - rekla je Lidija Brković iz Zavoda za statistiku.

Njaveći pad broja kućanstava je u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Broj stanovnika smanjio se za 9,25 posto u odnosu na popis iz 2011. godine.

Kućanstava je 5,31 posto manje, točnije 80.615, dok je broj stambenih jedinica porastao za 4,61 posto, odnosno za 103.534 više u odnosu na popis 2011. godine.

Svim sudionicima koji su popisivali isplaćene su naknade, poručili su iz Zavoda za statistiku.

- Prvi rezultati popisa 2021. sadržavaju podatke o ukupnom broju popisanih osoba te o ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, statističkih regija 2. razine, županija, gradova, općina i naselja. Dakle prvi rezultati odnose se na podatke o tri jedinice popisa, a to su stanovništvo, kućanstva i stanovi - rekla je načelnica sektora u Državnom zavodu za statistiku Dubravka Rogić-Hadžalić.

Ona je dodala da su prvi rezultati još podložni promjenama jer u idućem razdoblju slijedi detaljnja obrada podataka.

Podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima bit će prikazani sve do razine naselja. Prvi put će osim podataka o stanovništvu po županijama biti objavljeni i podaci o tzv. NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) regijama, odnosno o broju stanovnika u panonskoj Hrvatskoj, jadranskoj, Gradu Zagrebu i sjevernoj Hrvatskoj.

