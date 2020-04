Novih zaraženih je 42, ukupno u Hrvatskoj je 1950 slučajeva

Danas je 58. dan od pojave infekcije u Hrvatskoj i u 24 sata je 42 novih oboljelih, ukupno 1950 bolesnika. Novo žarište je dom za starije u Koprivnici, a ministar Vili Beroš je rekao da od tamo dolazi "značajan broj zaraženih".

. - Neke međunarodne institucije su napravile svoje istraživanje koje ukazuju da je reprodukcijski broj već neko vrijeme u Hrvatskoj ispod 1, konkretno 0,8. To znači da jedan oboljeli zarazi jednog u svojoj okolini i to pokazuju da su mjere uspješne - poručio je Beroš.

Iako je do danas trebao biti gotov nalaz iz doma za starije u Splitu, Beroš je rekao da želi odluke donijeti potpuno utemeljeno i da im treba još vremena.

- Zamolio sam još nekoliko dana iz tehničkih okolnosti jer su neki ljudi ispitani u samoizolaciji, a neki su i bolesni pa nismo mogli dobiti potpune iskaze. Još par dana nam je potrebno - objasnio je.

Krunoslav Capak je rekao kako će Vlada u četvrtak objasniti sve mjere i objaviti nove datume.

- HZJZ je 127 godina stara institucija i kontinuirano se bavi promicanjem zdravlja. Jedan od važnih zadataka je praćenje zdravstvenog stanja i zaštite. Zbog toga prikupljamo čitav niz podataka. Zbog ove epidemije smo morali prijeći na jedan drugačiji način izvještavanja gdje dnevno prikupljamo podatke i od prvog dana svaki dan se trudimo da pravovremeno, precizno i točno izvještavamo medije i hrvatsku javnost. Nikad nismo sakrili ni jedan podatak, ako ga ne znamo - to priznajemo. Nitko nema namjeru skrivati nikakve informacije, ali imajte na umu da je primarna borba protiv korona virusa. Mi smo morali preusmjeriti naše ljude na to - rekao je Capak.

Rekao je kako je definirano serološko testiranje i da, kad dobiju testove, će biti spremni, a uzorci se prikupljaju. Testirat će se u Zavodu i to na 1100 ispitanika.

Alemka Markotić je rekla da Klinika za infektivne bolesti ima brze testove koje koristi za serološka testiranja uz molekularna testiranja.

- Morate biti svjesni ograničenja tih testova, uz kliničku sliku i molekularni nalaz mogu poboljšati dijagnostiku - rekla je i dodala kako će uskoro krenuti prikupljati uzorke među zaposlenicima Klinike da se vidi je li netko asimptomatski bio inficiran.

Što se tiče novog žarišta, odnosno doma za starije u Koprivnici, Capak je rekao kako se radi o istom domu o kojem su već pričali.

- Sa zadnjim testiranjem je 20 štićenika testirano je njih 13 pozitivno i dva zaposlenika. To je u stacionaru doma gdje su teško bolesni pacijenti, a isti dom ima i dva stacionara i odmah danas će se uzeti brisevi tih domova pa ćemo sutra znati bolju situaciju i kakve će mjere propisati epidemiolog. Do sad su ljudi bili u samoizolaciji, ali je li ta mjera bila strogo poštivana - ne znamo. Čini se da se virus probio, a kako, to je teško reći - poručio je Capak.

Što se tiče trgovina, Capak je rekao da su otvorene one bez kojih se "ne može normalno živjeti", a razmatra se i da se otvore i druge, ali pod strogim mjerama. O tome kada će to biti o tome će odlučiti Vlada na sutrašnjoj sjednici. Istu stvar, kaže Capak, tvrdi i za otvaranje škola.

Iz stožera su poručili i da je jučer iz Šangaja stigla nova oprema koje je država kupila, kao i dvije donacije.

