Nacionalni stožer: Još je 50 ljudi zaraženo, ukupno 1791

Od korona virusa umrla je 74-godišnja korisnica privatnog doma za starije osobe u Pločama, a 23 ljudi zaraženo je u jednom privatnom domu za starije u Zagrebu. U Istri je, nakon tjedan dana stagnacije, još dvoje ljudi pozitivno na korona virus. U nekim pak županijama razdoblje stagnacije još traje i nema novih oboljelih.

Ministar Vili Beroš rekao je na početku konferencije da je još 50 ljudi zaraženo, a ukupno je to 1791 slučaj. Od jučer je preminulo još dvoje ljudi, u Dubrovniku i u Klinici za infektivne bolesti.

- Oboje su imali značajan komorbiditet i teške kronične bolesti. Ukupno je 35 ljudi preminulo - poručio je Beroš. Oporavilo se 529 ljudi.

Što se tiče upita o uzroku smrti, Beroš je ponovio.

- Smrtni ishodi uslijed zaraze su češći kod kroničnih bolesnika, posebice kod ljudi starije životne dobi. Neposredni uzrok je infekcija korona virusa i onda kažemo da je netko umro s korona virusom. No, ako netko nema kronične bolesti, zarazila se i umrla, onda je netko umro od korona virusa.

Na konferenciji za novinare je i ministrica Vesna Bedeković, kao i glavni državni inspektor Mikulić.

Na pitanje tko je zakazao što se tiče ulaska virusa u domove, Bedeković je rekla:

- Mogu govoriti o onome što je poduzimalo ministarstvo u suradnji sa stožerom. Mi smo započeli 27. veljače i zabranili posjet svim domovima za starije i nemoćne. Već sam ponavljala i nabrojala sve mjere koje smo poduzeli u smislu zaštite svih korisnika socijalnih usluga u Hrvatskoj - rekla je. Poručila je da, što se tiče zaštitne opreme u sustavu, se s korona virusom Hrvatska bori 50 dana i da se svaki sustav bori na svoj način.

- Ministarstvo je nabavljalo i distribuiralo opremu ustanovama u svom sustavu. Zašto to Grad Zagreb nije učinio to ranije na svom području, pa i prema privatnim domovima, to se njih mora pita - poručila je Bedeković.

Krunoslav Capak rekao je da, što se tiče korone u domu za starije u Zagrebu, troje ljudi su imali neke simptome i upućeni su u Kliniku još prije dva dana. Drugi ni sad nemaju simptome.

- Jedan štićenik je vraćen u dom pa kad se pokazalo da je pozitivna su ju vratili u Kliniku. Četiri epidemiologa su, na prvu dojavu, otišli na teren rano ujutro. Nikako sustav nije zakazao, nego je odradio sve što se može napraviti i napravili smo sve. Imamo puno pozitivnih, ali su svi hospitalizirani i prebačeni. Ostali su dobro. Mala je vjerojatnost da se virus prenio u druga dva doma, sve je pod kontrolom - rekao je Capak.

Istaknuo je da se ne zna kako je virus ušao u dom jer su pozitivni i štićenici i zaposlenici te da će to biti teško utvrditi.

Ministrica Bedeković komentirala je i slučaj u domu u Splitu.

- Inspekcijske službe su bile u izvidu u petak i na licu mjesta su učinile uvid u stanje i razgovarali s relevantnim osobama koje su bile na raspolaganju, uzeli su određenu dokumentaciju koja se trenutno analizira. Kada izvješće bude završeno bit će Nacionalnom stožeru - poručila je Bedeković.

Ministar Beroš rekao je kako je u Splitu bila i zdravstvena inspekcija i da je rok za izvješće sredina idućeg tjedna.

Capak je komentirao da je pojačana pažnja i da su pojačane mjere za domove koje pripadaju socijalnoj skrbi.

- Na svaku temperaturu i simptom koji bi mogao ličiti na infekciju se rade testovi i oni su na većini mjesta negativni osim u ovih nekoliko domova, u ostalima je situacija stabilna - poručio je.

Komentirao je i da neke županije imaju povoljnu epidemiološku županiju te da je moguće da se za njih mjere relaksiraju, no da se za sad Stožer na to nije odlučio.

Ministar Davor Božinović rekao je da će Nacionalni stožer tijekom dana donijeti odluku da se u svakom županijskom stožeru oforme timovi koji će izvršiti uvid u realizaciju u tome kako se u domovima na teritoriju županije provode mjere koje je propisao HZJZ.

- Oni će biti pod koordinacijom epidemiologa, a u njih će ući inspektor civilne zaštite, sanitarni inspektor, socijalni radnik i pročelnik za socijalni rad u županiji - rekao je Božinović. Time se želi vidjeti kako su organizirane mjere na terenu, a Stožer želi potpuni uvid u situaciju.

Božinović je potvrdio i što je rekao docent Capak - razmišlja se o relaksaciji mjera i decentralizacija popuštanja mjera tamo gdje je epidemiološka situacija bolja.