U zadnja 24 sata novooboljelih od korone 39, izliječeno čak 92

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je 39 ljudi oboljelo od korona virusa, čime se ukupan broj oboljelih popeo na 1534, objavio je Vili Beroš, a ukupno se oporavilo čak 323 ljudi.

Na respiratoru je 32 bolesnika, dva su skinuta, hospitaliziranih je 357 što je 14 više nego jučer, a otpuštenih je 241. 323 je oporavljenih, što je 92 više nego kod zadnjih podataka, rekao je Vili Beroš.

Davor Božinović je prenio apel HGSS-a.

"Zadnjih dana su imali pojačan broj dojava, a to je spašavanje ljudi koji obilaze nepristupačna područja. Do prije par dana nije bilo poziva, a ovo ukazuje da ljudi odlaze u brda kako bi provodili alpinističke potrebe. Nemojte to raditi."

Krunoslav Capak je objasnio veći porast oboljelih na splitskom području.

- Split je imao nekoliko proboja uobičajenih brojeva, ovaj zadnji je posljedica događaja u Domu za starije - rekao je Capak, ali je napomenuo da Split nije žarište.

Komentirao je i procesiju na Hvaru.

- Ja mogu govoriti o epidemiloškim aspektima tog događaja: otok je izoliran, nemaju kontakata sa kontinentom. Rizik obolijevanja je blizu nuli i epidemiološki gledano smatrali smo da nema prepreka. O drugim aspektima ja ne mogu govoriti. One snimke koje sam ja vidio oni su se držali svih mjera, nadam se da je bilo tako - rekao je Capak, te objavio novosti o ljudima koji su stigli iz Tirola.

"Mi smo prekjučer navečer dočekali još autobusa iz Tirola, ukupno 91 osoba, Uzeti su svima brisevi, od njih jedan je bio pozitivan, stanovnik Istarske županije. Mogu reći da smo od 360 ljudi koje smo pregledali prilikom organiziranog povratka imali 3 pozitivna ukupno."

Davor Božinović je komentirao informacije o mogućem zatvaranju Jaruna, Bundeka i Sljemena.

"Dobio sam izvješće vezano za mjere okupljanja, ima ljudi na tim lokacijama, ali u ovom trenutku ljudi se uglavnom pridržavaju mjera i da nema grupiranja. To je jedan rizik, ali vrlo pomno pratimo stanje i ukoliko se primijeti da se građani ne drže mjera, ići će se za drugim mjerama, uključujući i to da se neki od tih prostora zatvore."

Odgovorili su i na pitanje jesu li prestali objavljivat brojeve zaraženih po gradovima kako se ljudi ne bi stigmatizirali.

- Smatrali smo da nije potrebno po gradovima objavljivati zaražene. Jedan od razloga je i taj da ne dolazi do stigmatiziranja zaraženih. Mi kontinuirano naglašavamo da se radi o bolesti. Nitko nije kriv što je obolio. Ne trebamo te ljude dodatno opterećivati i stigmatizirati - rekao je Capak.

Krunoslav Capak je pojasnio zašto dolazi do različitih brojki obzirom da je prema današnjim objavama lokalnih stožera broj zaraženih u posljednja 24 sata veći od 50.

- Mi imamo platformu preko koje dobivamo brojke. Naši se izvještaji rade od 12.45 do 12.45 sljedećeg dana. To je točna i precizna brojka sa naše platforme. Lokalni stožeri objavljuju brojke koje oni imaju, ali službene brojke se rade u periodu kojeg sam naveo - komentirao je Capak.