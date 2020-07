\u00a0

U Splitu 14 slučaja: 'Očekujemo još oboljelih zbog vjenčanja'

<p>Na splitskom se vjenčanju, doznajemo, zarazila mlada, sedam svata, četiri glazbenika, fotograf, a nakon vjenčanja još dva kontakta jednog od zaraženih glazbenika. Vjenčanja postaju jedno od najvećih žarišta širenja virusa i Stožer, kako doznajemo, razmatra restriktivne mjere za takva okupljanja. Hoće li to biti smanjenje broja osoba na vjenčanjima ili nešto drugo, još nije odlučeno. </p><p><b>- </b>Imamo 14 novih slučajeva, od toga je 12 povezano s velikim obiteljskim okupljanjem, jedan slučaj je importiran i jedan je slučaj za koji još ne znamo tko je izvor zaraze - poručila je Željka Karin. Jedan novi importirani slučaj došao je iz Slovenije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> </p><p>Što se tiče velikog okupljanja, radi se o vjenčanju s velikim brojem ljudi. </p><p>- Imamo podatak da je osoba s vjenčanja imala svoje obiteljsko okupljanje. Sve smo ljude stavili u izolaciju. To je bilo prošlog tjedna - poručila je<strong> Željka Karin</strong>. </p><p>- Ljudi su se javili nakon 5,6 dana, doznali smo da je bila na vjenčanju i krenuli smo u obradu. Nemaju simptome, neki imaju blago povišenu temperaturu, neki grlobolju... Mi očekujemo još oboljelih. Voljela bih da ih ne bude - rekla je. </p><p>Ukupno su napravili 220 testova, još danas preko 200 testova. </p><p>Što se tiče okupljanja, apelira da se treba pripaziti na zatvorene prostore i imati ograničen broj ljudi. </p><p>Na pitanje hoće li se uvoditi nove mjere, Karin kaže da će to odlučiti Nacionalni stožer, ali da se o tome razmišlja. Istaknula je da, ako se nastavi povećavati broj zaraženih, trebalo bi se ograničiti okupljanja, posebno u zatvorenom prostoru. </p><p>- Čini mi se da su slabiji simptomi, no prije smo imali starije oboljele, sad imamo mlađe pacijente koji idu na vjenčanja, putuju i izlaze u klubove - poručila je. </p><p>- Virus je vrlo ozbiljan, nemamo ni cjepivo ni način sprečavanja širenja infekcije. Trebamo svi voditi računa o ponašanju, to je jedini način da spriječimo širenje. A te priče da je on bezopasan, sad je zahvatio mlađe skupine, ali imali smo smrtni slučaj starije životne dobi, virus nije bezopasan. Virus se nije promijenio - poručila je. </p><p>Na pitanje mogu li se očekivati zaraženi iz izbornih stožera, Karin kaže da ih ne očekuju jer su skoro svi imali izborne stožere na otvorenom. </p><p>- To su osobe koje su se i inače družile tijekom kampanje - objasnila je. </p>