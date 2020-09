Presušilo je jezero? Ajmo na nogomet: Ovo mogu samo Imoćani, imali su i VAR

TRADICIJA OD 1924. GODINE Na jedinstvenoj nogometnoj utakmici na svijetu igraju samo Vukodlaci i Vilenjaci. Zagrijavaju se uz vruće uštipke i vino, a od pobjede je važnija zabava

<p>Prirodni imotski fenomen, biserno oko, uz Crveno, Modro je jezero ovih dana posebna atrakcija ne samo za Imoćane nego i za mnogobrojne goste.</p><h2>Pogledajte video: Igraju na dnu Modrog jezera</h2><p>Svi oni dolaze do vidilice, a potom se spuštaju do presušenog jezerskog dna, gdje se tradicionalno igra nogometna utakmica između Vukodlaka i Vilenjaka.</p><p>- Ma gdje se to još u svijetu igra utakmica na presušenom dnu jezera osim ovdje u Imotskom - dočekuju nas Mustapići i Bage, stanovnici čije su kuće smještene na istočnoj strani jezera.</p><h2>Zagrijavanje uz uštipke, kruh ispod peke i vino</h2><p>Zadnji put ovaj sraz gledali su prije tri godine. Ovo je jedinstvena utakmica na svijetu, u kojoj se momčadi zagrijavaju uštipcima, kruhom ispod peke, imotskim tortama, rafiolima i demižonima vina.</p><p>Vilenjaci su na slanom a Vukodlaci na slatkom meniju. Sve to prije utakmice začini se dobrim pošalicama i ekipe su spremne za punjenje nogometnih mreža na dnu jezera.</p><p>Sjećaju se Imoćani, a kroničari su zapisali, kako je Modro jezero i davne 1915. ostalo bez vode. Imoćani su i tad imali pravu feštu na dnu, ali bez nogometa, koji su prvi put zaigrali 1924.</p><p>Sviralo se, igralo na balote, pekli se janjci, a onda je naglo počela pristizati voda u grotlo jezera. Jučer to nije bio slučaj, a nije ni slučajno da je rezultat izjednačen.</p><p>I to je tradicija jer od pobjede im je važnije da se zabavljaju uz imotsku glazbu.</p>