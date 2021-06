Do sada se prešutno upisivalo oko 20 posto više djece u zagrebačke vrtiće od propisanih normi. To nije samo odobravao Grad već i Ministarstvo. No sada kada se nakon dva desetljeća promijenila vlast Udruga Sidro prijavljuje vrtiće koji upisuju više djece, a inspekcije ih kažnjavaju. Upisi su u tijeku i ravnatelji čekaju jer ne znaju što napraviti.