Pretučeni Ivan prepoznao oca: ‘Stanje mu je i dalje teško’

Brutano premlaćeni mladić Ivan Mikuljan iz Andrijaševaca otvorio je oči, no, njegova obitelj kaže da on nije u potpunosti izašao iz kome. Vezan je za krevet, za vrijeme posjete njegovog oca samo je gledao u njega na pitanje da li ga poznaje nije odgovarao, tek kada mu se otac predstavio izustio je 'Tata to si ti', no još je u takvom stanju da ne može iz kreveta.

- Moj dečko nije potpuno svjestan situacije u kojoj se nalazi. Bojim se za njega, jer u pitanju su ozljede glave. Pred nama i Ivanom je još jedna teška i neizvjesna noć - rekla je strina mladića.

'Nastala je opća makljaža'

- U noćni bar u centru Vinkovaca došli smo oko jedan sat. Sat vremena nakon toga izašli smo na stražnji izlaz na parkiralište. Za nama četvoricom izašla je velika skupina mladića koji su očito bili spremni za tučnjavu. Prvo je izbila verbalna svađa, a onda je nastala opća makljaža, u kojoj smo, nažalost, mi izvukli deblji kraj. Ivan je prošao najlošije. Više njih ga je krvnički tuklo nogama, i to sve po glavi. Kad se pojavila policija, nastala je opća bježanija – tvrdi jedan od pretučenih.

'Kao da su ga htjeli ubiti'

Ivanov bratić Mirko Klišanić (38) kaže kako ima informaciju da su Ivana tukli samo u glavu, ništa u tijelo.

- Kao da su ga htjeli ubiti. Slomljena mu je vilica, arkada, sinusi razbijeni. Moj je bratić miran, čini mi se da je ovo kao osveta za nešto, ali ne znam za što, niti zašto je bilo baš tako brutalno – pita se Klišanić.

Drugi pretučeni, koji je bio s Mikuljanom, rekao nam je kako je njega tukao najmlađi sin Steve Culeja, saborskog zastupnika HDZ-a. No policija, koja je pregledala snimke nadzornih kamera s obližnjih objekata, tvrdi kako se Culejev sin nije tukao iako je bio nazočan.

- Zbog krvožednosti, senzacionalizma, ali i potrebe određenih portala, tko zna pod čijim patronatom, pokušala mi se po tko zna koji put nanijeti šteta, kako politička tako i duševne boli meni i mojoj obitelji podmetanjima, lažima i klevetama. Srećom, ne živimo u nazadnom komunističko-jugoslavenskom sustavu, pa smo razvidno tome i tehnički napredovali. Zahvaljujući tom napretku, ja i moj sin možemo dokazati njegovu nevinost u cijelom slučaju - kazao je Stevo Culej.

Policija protiv svih podnosi kaznene prijave

Policija je utvrdila identitet svih 13 mladića koji su sudjelovali u tučnjavi u kojoj je Mikuljan zadobio osobito teške i za život opasne ozljede, a 17-godišnjak iz Rokovaca lakše. Za to sumnjiče dvojicu mladića iz Mirkovaca, koje su priveli u pritvorsku jedinicu uz odgovarajuće kaznene prijave.

- Protiv svih 13 sudionika koji su se tad nalazili na mjestu događaja podignut ćemo kaznene prijave za sudjelovanje u tučnjavi - kažu u policiji.

Dodaju i kako nastavljaju kriminalističku obradu da bi utvrdili sve okolnosti brutalnog obračuna iza kojeg su ostale lokve krvi na asfaltu. Policija će utvrditi i je li obračun bio dogovoren nakon prijašnjeg sukoba dijela mladića na kirvaju u Rokovcima.

- Koliko sam ja čula, bio je to incident u kojem je Ivan stao u obranu svojeg prijatelja koji mu je bio gost na kirvaju – rekla nam je Ivanova strina.