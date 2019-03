Pretukao dva romska dječaka: 'Gubite se, vi tu ne pripadate'

U parku pored stambene zgrade na zagrebačkoj Zavrtnici u srijedu oko 17:30 muškarac srednje dobi brutalno je napao dvojicu dječaka. Djeca su ozlijeđena i završila su u bolnici u Klaićevoj, izvijestila je PU zagrebačka.

Kako doznaje Jutarnji list, napadnuti su dječaci romske nacionalnosti. Prema priči dječaka i njihovih obitelji, oni su pred trgovinom čekali djevojke da izađu iz nje, a uto im je spomenuti muškarac s balkona svog privatnog stana počeo vikati da se gube otamo jer da oni 'tu ne pripadaju'. Na to su mu dječaci odgovorili da čekaju cure te da će otići za minutu, čim one izađu iz dućana, no muškarac je ubrzo zatim sišao iz zgrade i odlučio se fizički obračunati s njima.

Navukao je, kako govore dječaci, kapuljaču na glavu, a sa sobom je donio nešto nalik teleskopskoj palici te je prvo dvaput lupio dječaka nešto slabije konstitucije, koji nosi i naočale. On je od tih udaraca pao na tlo, a muškarac je nakon toga krenuo mlatiti i drugog dječaka, kojega je izudarao po leđima, trbuhu, ruci i drugim dijelovima tijela, nakon čega je i on pao na tlo. Pritom im je psovao 'majku cigansku' i izvikivao razne druge uvrede.