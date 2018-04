Pretukao je stranca u Zagrebu: 'Puno ljudi je gledalo tučnjavu'

Prolazio sam s društvom i čuli smo buku. Vidjeli smo puno ljudi koji gledaju tučnjavu. Napadnuti su pričali na engleskom. Prolaznici su ih razdvajali. Mislim da su napadači bili Hrvati, a napadnuti turisti, rekao nam je svjedok napada na mladića u subotu ujutro u samom centru Zagreba.

Podsjetimo, zasad nepoznati počinitelj je u subotu oko 2 sata ujutro u centru Zagreba u Tkalčevićevoj ulici napao i ozlijedio Marokanca (26). Liječnička pomoć je ozlijeđenom pružena u KBC Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Prema neslužbenim informacijama slomio mu je nos. Doznajemo da ozlijeđeni mladić nije azilant.

Prema neslužbenim informacijama do sukoba je došlo ispred broja 15. Policiji je prijavljen jedan napadač i da je napad bio na ulici. No, svjedok tučnjave za 24sata je rekao da je do tučnjave došlo u kafiću.

Napadač je pobjegao. Što je prethodilo napadu, pokazat će istraga.