Pretukli je i zapalili auto, a ona se pita: 'Dokle to može ići?!'

Njima su sve to “ćakule”, jednostavno ne shvaćaju ozbiljno situaciju u kojoj sam se našla, ali moja obitelj i ja se pitamo: Dokle to može ići?! - govori nam Blaženka R. dok razgovaramo u stanu njenih roditelja, dva dana nakon što joj je pod okriljem noći zapaljen VW Golf. Gotovo nov automobil zapaljen je tri i pol mjeseca nakon brutalnog napada na 38-godišnjakinju u kojem je teško ozlijeđena, a posljedice ne samo da su vidljive, nego će proći još puno vremena do njenog oporavka...

Detaljno se za nas prisjetila napada te noći početkom srpnja na predjelu Mezanovac u Solinu gdje je stanovala, iskazujući sumnju da je u sve na neki način uključena njena 'prijateljica' s kojom je te večeri izašla.

- Točno se sjećam kako se vrijeme pogoršalo, u daljini je počelo sijevati, a ona je rekla kako joj se strašno spava i hoće kući. Razišle smo se, ali kako sam ostala bez cigareta, otišla sam ih kupiti do benzinske. Prošlo je možda i pola sata, kada sam od nje dobila poruku 'A di si ti?'. Inače je stanovala nekoliko stotina metara od moje tadašnje kuće, a odgovorila sam joj samo 'Šta te briga, al ne spavaš?'. Nije odgovorila pa sam dodala 'Ma evo vozim kući'.

- Čim sam izašla iz auta, vidjela sam jednog momka, imao je hudicu, koji je stajao ispod nadstrešnice od susjeda u prizemlju, kako me gleda u oči. Pomislila sam da se sklonio od kiše, a onda je krenuo prema meni, s rukama u džepovima. U tom trenutku me drugi napadač udario sa strane u glavu, posrnula sam i pala. Pokušala sam se nekako boriti, vukli su mi torbu, a jednog od njih sam ogrebala. Posljednje čega se sjećam je da ležim na tlu, noga mi je bila skroz 'ukrivo'... Nakon toga sam se probudila na Jedinici intenzivnog liječenja u bolnici - prepričava napad Blaženka, dok joj desnu ruku s vanjske strane i danas drži metalna proteza.

- Živac je teško oštećen, ali ja sam borac i ne sumnjam da ću se unatoč svemu vratiti u normalu - kaže žena, dodajući kako je sve svoje sumnje, svjedočenje, rekla istražiteljima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Rekli su mi da 'haluciniram', ali ja sam im govorila kako bi se sjetila kojeg detalja. Treći dan u bolnici je u našu sobu ušao neki muškarac, srećom je cimerica bila budna pa ga je glasno pitala tko je i što hoće, a on je samo pobjegao. Nakon svega nisam dobila policijsku zaštitu već ta moja 'prijateljica', koja je sada otišla raditi u Njemačku. Možda zbog toga što je u vezi s jednim policijskim službenikom... Nisu mi uzeli niti uzorak ispod noktiju, iako sam im rekla da sam ogrebala jednog napadača. A i prva dva dana nakon što mi je zapaljen auto, nitko od kriminalista nije došao kod nas u stan, kao da ne misle da je ovo isti slučaj, isti problem. Iako mi se sada čini da su shvatili do koliko nevolje mogu dovesti zli jezici.

Blaženka R. dodaje i kako je Golf do prije 20-ak dana držala na skroz drugom mjestu, nikad nije bio parkiran ispred roditeljske kuće, zbog čega sumnja da netko itekako prati njeno kretanje.

- Nikad nisam bila u ovakvoj situaciji, ovo ne rade kriminalci nego ćakule - ponovno zaključuje 38-godišnjakinja koja je upravo odradila još jednu fizikalnu terapiju u nizu.

A te 'ćakule' su zapravo povezane s osobama s kojima se družila, što je gotovo sigurno i razlog za pomalo olako policijsko pristupanje cijelom slučaju. Bila je tri i pol godine u vezi s I. D. (44), višestruko osuđivanim zbog kaznenih djela vezanih za drogu i nasilničko ponašanje. Upravo je preko bivšeg momka upoznala D. R. (38) te njegovu suprugu P.

D. R., također osobu s kriminalnim dosjeom i navodnim nasljednikom Jakše Cvitanovića Cvika u poslu s dilanjem na Korčuli, pomogla je “skloniti” nekoliko dana kod prijateljice, malo više od mjesec dana prije napada i premlaćivanja u srpnju...

- D. R. praktički ne poznajem, on je prijatelj mog bivšeg momka. Ali iz suosjećanja prema njegovoj supruzi sam pomogla naći mu smještaj za tih nekoliko dana i to je sve što sam ja napravila.

Zaključuje kako se formirala ženska klika iz čijih priča proizlaze ovi napadi. Nije sigurno pomoglo ni to što je D. R. “pao” tri tjedna nakon što je napustio “sigurnu kuću”, iako je na rastanku Blaženki kazao kako “ne vjeruje glasinama da ga je ona izdala” te da ni ja ne vjerujem ako me te žene budu “pumpale” protiv njega. Uhićen je zbog pola kilograma kokaina, nešto više heroina, preko tisuću tableta “exa”, kilogram i pol speeda te dva pištolja, prigušivač i streljivo koje je držao u iznajmljenoj garaži na Pazdigradu... Takav krug prijatelja i poznanika za policiju ne predstavlja poziv na hitnost u rješavanju. Međutim, kako su u posljednjih desetak dana, na gotovo identičan način, zapaljena tri vozila, postoje naznake da su se i istražitelji trgnuli.