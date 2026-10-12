Pretukli trojicu Estonaca u V. Gorici, jedan teško ozlijeđen

Nekoliko nepoznatih počinitelja napalo je trojicu estonskih državljana u noći na nedjelju u Velikoj Gorici. Jedan muškarac zadobio je teške ozljede, dok su druga dvojica lakše ozlijeđena.

Napad se dogodio 11. listopada oko 0.45 sati u Zagrebačkoj ulici, na ulici ispred ugostiteljskog objekta. Prema informacijama policije, više nepoznatih osoba fizički je napalo trojicu Estonaca u dobi od 28, 46 i 48 godina, koji imaju privremeni boravak u Hrvatskoj.

Napadači su ih rukama i nogama više puta udarali po glavi i tijelu.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je 48-godišnjak teško ozlijeđen, dok su 28-godišnjak i 46-godišnjak lakše ozlijeđeni.