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MLATILI IH PO GLAVI I TIJELU

Pretukli trojicu Estonaca u V. Gorici, jedan teško ozlijeđen

Piše Ivan Hruškovec,
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Pretukli trojicu Estonaca u V. Gorici, jedan teško ozlijeđen
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)
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Prema informacijama policije, više nepoznatih osoba fizički je napalo trojicu Estonaca u dobi od 28, 46 i 48 godina, koji imaju privremeni boravak u Hrvatskoj

Nekoliko nepoznatih počinitelja napalo je trojicu estonskih državljana u noći na nedjelju u Velikoj Gorici. Jedan muškarac zadobio je teške ozljede, dok su druga dvojica lakše ozlijeđena.

Napad se dogodio 11. listopada oko 0.45 sati u Zagrebačkoj ulici, na ulici ispred ugostiteljskog objekta. Prema informacijama policije, više nepoznatih osoba fizički je napalo trojicu Estonaca u dobi od 28, 46 i 48 godina, koji imaju privremeni boravak u Hrvatskoj.

Napadači su ih rukama i nogama više puta udarali po glavi i tijelu.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je 48-godišnjak teško ozlijeđen, dok su 28-godišnjak i 46-godišnjak lakše ozlijeđeni.

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