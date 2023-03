Prevarantu dali 358,55 eura jer im je 'prodao priču' da će ih angažirati u filmu 'The Voice'

Kriv sam kako me optužnica tereti. Dugogodišnji sam ovisnik o drogama i smišljao sam načine kako da dođem do novca. Zbog toga sam kontaktirao S. M. H., s kojom sam radio prije 10-ak godina jer sam je htio angažirati kao PR menadžericu na snimanju filma u Zagrebu, dok bi se ugovor potpisivao u "Monte Carlu". Tako sam došao do kontakta s njezinim suprugom V. M., a zatim pronašao još dvoje od kojih sam uzeo novac. Ukupno sam pribavio nekoliko tisuća kuna, koje sam potrošio na kokain, sve je priznao na ispitivanju Riječanin Saša Š. (45).

Riječ je o starom policijskom znancu višestruko osuđivanom zbog prijevara, krivotvorenja isprave, zlouporabe droga, no na Županijskom sudu u Puli krajem 2008. godine pravomoćno je osuđen na osam godina zatvora i zbog kaznenog djela uspostave ropstva i prijevoza robova. Tad su mu sudili zbog optužbi da je polusestru za 2000 eura prodao u roblje u Beograd gdje se ona morala prostituirati.

Nova optužnica Općinskog kaznenog državnog odvjetništva tereti ga da je u razdoblju od 27. travnja 2020. do 4. svibnja u Zagrebu, u nakani da se nepripadno okoristi, najprije se neistinito predstavio kao Sascha Malkovich, a potom neistinito predočavao V. M., K. P. i Ž. B. da će se u Zagrebu snimati film pod nazivom "The voice".

Uvjeravao ih je da će za potrebe snimanja trebati veći broj tehničkog osoblja, vozača i statista te ukoliko žele posao trebaju otići u "Monte Carlo" radi potpisivanja ugovora. Najprije, tvrdio je, moraju platiti određeni novčani iznos za troškove, što su oni, ne sumnjajući, i učinili te je Saša primio od V. M. 119,45 EUR-a, od K. P. 159,27 EUR-a te od Ž.B., iznos od 79,63 EUR-a, odnosno ukupno 358,35 EUR-a, koji iznos je za sebe zadržao te se više nije javljao. Tužiteljstvo traži da mu sud, za produljeno kazneno djelo prijevare, izrekne godinu dana zatvora.

Sva trojica svjedoka ispričala su da ih je Saša tražio predujam na ime troškova koji im je odmah po potpisivanju ugovora trebao biti vraćen. Nakon što je od njih primio novac više se nije javljao niti je novac vratio te da su naknadno putem društvenih mreža saznali da se ne radi o Sashi Malkovichu, već o Saši Š.

U srpnju 2013. o Saši Š. pisao je i portal Oslobođenje.ba. Naime, zbog pokušaja prijevare službenicima Policijske uprave Bihać tada je prijavljen muškarac koji se u bihaćkoj čaršiji predstavljao kao Mladen Milosavljević, TV producent, novinar i glumac. U danima prije prijave, naveli su, ostvarivao je kontakte sa ljudima iz javnog i kulturnog života grada na Uni, nudeći im različite primamljive poslovne angažmane po Europi, zauzvrat tražeći tek sitniš od stotinjak eura - "za reguliranje viza".

Nakon toga, navodi Oslobođenje, izgubio mu se svaki trag, a godinu dana ranije po sličnom je principu "ordinirao" Sarajevom.

