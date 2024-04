Danas grmljavinski pljuskovi, evo što nas čeka za vikend!

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimična kiša ili pokoji pljusak ujutro na obali i otocima, sredinom dana i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj, a prema večeri moguće i drugdje. Ujutro na kopnu ponegdje magla. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na obali jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

U središnjoj Hrvatskoj jutro će biti svježije nego u četvrtak s ponegdje slabim mrazom. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno. Sunčana razdoblja izglednija su početkom dana, a zatim povremena kiša. Ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom.

Foto: DHMZ

I u Dalmaciji prijepodne nekoliko sunčanijih sati, u Zagori ujutro lokalno magla i slab mraz. Od sredine dana promjenljivo uz mjestimice kišu, moguće i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Na samom jugu bit će promjenjivo oblačno uz moguću kišu i grmljavinu.

Prema vikendu idemo ka sunčanijem i stabilnijem vremenu, iako su u subotu u gorju mogući lokalni pljuskovi. Od nedjelje će temperature ići i iznad 25 stupnjeva. Na Jadranu će od subote biti sunčanije iako je moguć još pokoji pljusak. Postupno će biti sve toplije pa bi od utorka temperatura mogla rasti i preko 25 stupnjeva, prognozira meteorolog Tomislav Kozarić.