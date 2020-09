- Rekao je da je bilo kao da je u kompjuterskoj igrici, a kada se uspio stati na noge, vidio je svog prijatelja kako gori - rekao je Aleksej Ku\u010der iz Harkivska oblasti na istoku Rusije koji je pri\u010dao s kadetom.

- On je htio spasiti mu\u0161karca koji je tako\u0111er doveden u bolnicu, no Nikolaj Miki\u010denko\u00a0je ipak danas umro i tako postao 25. \u017ertva stravi\u010dne avionske nesre\u0107e - rekli su iz bolnice.

Jedini pre\u017eivjeli je u svojim ranim dvadesetima, ne sje\u0107a se svega jer je izgubio svijest u nekom trenutku. Uspio je pre\u017eivjeti jer je isko\u010dio iz aviona kad se on ve\u0107 sru\u0161io. Njegove ozljede nisu opasne po \u017eivot.

Podsjetimo, vojni zrakoplov sru\u0161io se u petak nave\u010der u sjeveroisto\u010dnoj ukrajinskoj regiji Harkiv. Prve informacije su bile kako je najmanje 22 ljudi poginulo, a da je dvoje u te\u0161kom stanju s opeklinama prevezeno u bolnicu.

Na letu koji je trebao biti vje\u017ebovni bili su\u00a0piloti zra\u010dnih snaga te kadeti.

Zrakoplov se sru\u0161io kad se pribli\u017eavao pisti. Olupina koja gori u mraku mogla se vidjeti na fotografijama objavljenim na dru\u0161tvenim medijima.\u00a0

Preživio eksploziju aviona: 'Bilo je kao u igrici. Iskočio sam van i vidio prijatelja u plamenu'

Zoločevski je poslije nesreće pogledao oko sebe i vidio svog prijatelja u plamenu te ga pokušao spasiti. Njegove ozljede nisu opasne po život, no njegov prijatelj nije uspio preživjeti

<p>Kadet ukrajinskih vojnih snaga danas je rekao kako je pravo čudo da je on jedini koji je preživio avionsku nesreću u kojoj je umrlo 26 ljudi. Otkrio je da se osjećao kao da se nalazi 'u kompjuterskoj igrici'.</p><p>Vjačeslav Zoločevski je preživio unatoč razornoj eksploziji koja je zahvatila vojni avion Antonov An-26 i njegov 'neispravni motor'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Zoločevski je poslije nesreće pogledao oko sebe i vidio svog prijatelja u plamenu te ga pokušao spasiti, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8775445/One-two-army-cadets-leapt-Ukrainian-plane-crash-dies.html?ito=social-twitter_mailonline">Daily Mail</a>.</p><p>- Rekao je da je bilo kao da je u kompjuterskoj igrici, a kada se uspio stati na noge, vidio je svog prijatelja kako gori - rekao je Aleksej Kučer iz Harkivska oblasti na istoku Rusije koji je pričao s kadetom.</p><p>- On je htio spasiti muškarca koji je također doveden u bolnicu, no Nikolaj Mikičenko je ipak danas umro i tako postao 25. žrtva stravične avionske nesreće - rekli su iz bolnice.</p><p>Jedini preživjeli je u svojim ranim dvadesetima, ne sjeća se svega jer je izgubio svijest u nekom trenutku. Uspio je preživjeti jer je iskočio iz aviona kad se on već srušio. Njegove ozljede nisu opasne po život.</p><p>Podsjetimo, vojni zrakoplov srušio se u petak navečer u sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkiv. Prve informacije su bile kako je najmanje 22 ljudi poginulo, a da je dvoje u teškom stanju s opeklinama prevezeno u bolnicu.</p><p>Na letu koji je trebao biti vježbovni bili su piloti zračnih snaga te kadeti.</p><p>Zrakoplov se srušio kad se približavao pisti. Olupina koja gori u mraku mogla se vidjeti na fotografijama objavljenim na društvenim medijima. </p>