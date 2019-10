'Preživio sam put u kamionu s hladnjačom, okružen piletinom'

Nemam riječi da opišem to što osjećam. Vratila su mi se sjećanja na sav užas koji sam prošao u 55 dana putovanja kamionima i brodovima, preživio sam čak i hladnjačama s mesom i piletinom. Ali ja sam imao sreće, moja priča ima sretan kraj. Živim u Engleskoj i zarađujem za obitelj i moje male anđele. Ovi ljudi nisu imali sreće, izgubili su živote. Sućut svim obiteljima stradalih i molim vas, budite ljudi, napisao je sirijski izbjeglica Ahmad Al-Rashid nakon što je 39 tijela pronađeno u kamionu-hladnjači na samom jugu Engleske.

On je jedan od protagonista BBC-jeva dokumentarnog filma "Egzodus: Naš put u Europu". Među ostalima, njegove snimke iz unutrašnjosti kamiona otkrivaju u kakvim se užasnim uvjetima migranti pokušavaju dokopati zapadne Europe. On je bježao od užasa rata u Aleppu.

- Ovo je tragedija. Razmišljam o obiteljima ljudi koji su preminuli... I sam sam se vozio u nekoliko takvih kamiona 2015. godine. Jednom smo bili zatvoreni u hladnjači dva sata. Stajali smo parkirani. Nismo više mogli disati, bilo je strašno hladno, smrzavali smo se. Ljudi su počeli kašljati. Počeli smo lupati da nas krijumčari čuju, da nam otvore jer kamion je zatvoren izvana. Ne možete izaći. Ovisite o tome hoće li vas krijumčar čuti. Srećom, čuo nas je i otvorio - ispričao je Ahmad.

[Channel4News] Syrian refugee Ahmad Al-Rashid: ‘I was in back of refrigerated lorries, we couldn’t breathe, it was freezing cold’ https://t.co/rILcX1hC6J — News, Views, People. (@NVPeople) October 23, 2019

Ustupio je BBC-ju snimke putovanja koje je trajalo 55 dana. Snimao se u Calaisu, pokušavao je zabilježiti užas kroz koji prolaze on i ostali migranti. Po gradu je doslovce tražio krijumčare koji bi mu pomogli da prijeđe La Manche. Nažalost, to je bio jedini način...

- Kad pogledam unatrag što sam prošao, pomislim si: "To je nemoguće preživjeti. Nikad to nisam smio napraviti." Ali morate razumjeti okolnosti, tad to je bilo pitanje života ili smrti. I kad biste me stavili u istu situaciju, bombardiranje i granate u Siriji ili to, opet bih isto izabrao - rekao je Sirijac, koji je godinu dana nakon dolaska u Veliku Britaniju uspio prebaciti ženu i djecu iz Aleppa.

Hladnjača je stigla iz Belgije

- Još me proganja vrisak ljudi koji su bili u toj prikolici, na tim brodovima, zarobljeni skupa sa mnom. Nikad neću zaboraviti te oči. Nema zraka, nema svjetla... Ničega osim mirisa smrti. Nitko to ne bi izabrao da ne mora, vjerujte mi. Ti ljudi su očajni. Ja sam samo htio naći mirno mjesto za život gdje se neću morati bojati za živote svoje djece - rekao je Ahmad.

Kamion bugarskih registracija i njegova prikolica imali su sasvim različitu rutu, ispostavilo se jučer. Hladnjača je stigla trajektom iz belgijskog Zeebruggea u luku Purfleet, u Essexu, dok je vozilo čekalo u luci. Uhićeni vozač, 25-godišnji Mo Robinson iz Portadowna u Sjevernoj Irskoj, teret je preuzeo jedva pola sata prije otkrića 39 tijela u unutrašnjosti, pokazale su snimke nadzornih kamera. Policija zasad nije objavila je li znao kakav teret prevozi. Sinoć su pretresli dvije kuće u okrugu Co Armagh, odakle je Robinson.

Prema neslužbenim informacijama, kamion je iz Belgije u Vekliku Britaniju trebao prevoziti kekse.

- Ponekad, ali vrlio rijetko se takav tip kamiona koristi da bi prevozio cvijeće i biljke. Najčešće su to svježi proizvodi poput mesa ili ribe. Prikolica je ohlađena i može se namjestiti da unutra bude minus pet stupnjeva Celzijusa, ali ako je unutra zaleđeno onda govorimo o minus 25 - rekao je Richard Burnett, šef udruge cestovnih prijevoznika Velike Britanije.

Exclusive: Video shows lorry in which 39 bodies were later found in Essex, moments before turning into industrial park https://t.co/kubNQBQoJY pic.twitter.com/6werJqWisi — ITV News (@itvnews) October 23, 2019

Bugarske vlasti jučer su potvrdile da je kamion 2017. registriran u Bugarskoj od vlasnika iz Irske, ali tvrde da nakon registracije više nikad nije bio u Bugarskoj.