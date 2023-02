Preživljavanje i ukradeno dostojanstvo umirovljenika

Prosječna starosna mirovina u Europskoj uniji triput je veća od hrvatske starosne mirovine, a po primanjima građana Hrvatska je pri dnu EU. U zemlji imamo oko milijun i dvjesto tisuća umirovljenika, a njihova prosječna mirovina iznosi oko 430 eura. Više od polovice umirovljenika, nažalost, mjesečno prima i nižu mirovinu od prosječne. U vremenu rekordne inflacije te stalnog rasta cijena hrane i energenata, ti ljudi, nažalost, ne žive, nego preživljavaju. Nažalost, postoje oni koji moraju birati hoće li kupiti hranu ili lijekove. I to je Hrvatska stvarnost. U našoj zemlji ispod službene granice siromaštva živi i do 75 posto umirovljenika. Politika tu brojku kao da uporno ignorira, ali to su nečiji bake, djedovi, majke i očevi.