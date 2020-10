Prgin i ekipa optuženi zbog ilegalne zarade 40 mil. kuna

Optuženi su vlasnik NCP Grupe Goran Prgin (69), njegovs 40-godišnje kćer i 44-godišnji direktora+ tog poduzeća te bivši predsjednik uprave Jadranske banke Ivo Šinko (73)

<p>Zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju šibensko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv vlasnika NCP Grupe <strong>Gorana Prgina (69)</strong>, njegove 40-godišnje kćeri i 44-godišnjeg direktora tog poduzeća te bivšeg predsjednika uprave Jadranske banke<strong> Ive Šinka (73)</strong>, koje terete da su napravili gotovo 40 milijuna kuna štete.</p><p>U priopćenju DORH-a stoji da se okrivljenicima stavlja na teret da su od 2007. do 2010. u Šibeniku počinili kazneno djelo na način da je prvookrivljenik, kao direktor i vlasnik jednog trgovačkog društva, nagovorio drugookrivljenika, kao predsjednika uprave jedne banke, da banka izda četiri bankovne garancije za kredit kojeg je to trgovačko društvo tražilo od jedne strane banke, što je drugookrivljenik - protivno zakonu i internim propisima banke - i učinio.</p><p>Budući da trgovačko društvo nije uredno vraćalo kredit, strana banka je aktivirala bankovne garancije i na taj način je banka podmirila neotplaćeni dio kredita, te su opisanim postupanjem okrivljenici oštetili banku za iznos od oko 19.656.279,70 kuna, navodi DORH.</p><p>Prvookrivljenika i trećeokrivljenicu tereti se da su od kraja 2009. do 2012. u Šibeniku, kao odgovorne osobe u trgovačkom društvu, protivno Zakonu o trgovačkim društvima, kao fizičke osobe kupili dionice jedne banke, a te su dionice bile u vlasništvu tog trgovačkog društva, pa kad su postali vlasnici dionica, nisu ih otplaćivali, a dividendu su zadržavali za sebe. Nakon znatnog pada vrijednosti dionica vratili su ih trgovačkom društvu, ali po znatno višoj cijeni od one po kojoj su ih kupili. Na opisani su si način, a na štetu trgovačkog društva, pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 4.946.004,38 kuna, priopćeno je.<br/> <br/> "Prvookrivljenika i četvrtookrivljenika tereti se da su u ožujku 2013. u Šibeniku, i to provookrivljenik kao direktor jednog trgovačkog društva i kao fizička osoba, a četvrtookrivljenik kao direktor drugog trgovačkog društva, sklopili sporazum na temelju kojeg je ovo drugo trgovačko društvo preuzelo dugovanje prvog trgovačkog društva prema prvookrivljeniku kao fizičkoj osobi u iznosu od oko 35 milijuna kuna, iako su znali da je stvarni iznos duga oko 21 milijuna kuna. Tereti ih se da su opisanim prvookrivljeniku kao fizičkoj osobi, a na štetu drugog trgovačkog društva, pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 13.545.263,41 kuna", priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo.</p>