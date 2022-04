Priča o pomilovanju udbaša je 'dimna zavjesa' iza koje se ne skrivaju samo Plenković i HDZ

"Ova priča paše HDZ-u jer predstavlja dimnu zavjesu za sve teme koje muče hrvatske građane, od inflacije, rasta cijena energenata, korumpiranih ministara", komentirala je politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović sinoć u Otvorenom prepucavanje oko pomilovanja Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

I to je velikim dijelom točno.

Osim što je pritom izbjegla spomenuti osobu koja je tu "dimnu zavjesu" mogla brzo i efikasno raspršiti - Zorana Milanovića.

Predsjednik države nekoliko je dana šutio o inicijativi odvjetnika Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, podržanu od grupe generala bliskih Zoranu Milanoviću, dozvoljavajući time da se ta "dimna zavjesa" opasno raširi. A HDZ iza nje sakrije.

Zašto treba razgovarati o tome?

"Dosad nisam koristio institut pomilovanja, ali priča je jako široka i treba razgovarati o tome", kazao je jučer Milanović, objašnjavajući kako "Plenković nije Gotovina" te da će "razgovarati o tome s ozbiljnim ljudima".

A dotad će "dimna zavjesa" postojano rasti.

Pravda se Milanović da je "čekao što će hadezenjare reći" na tu inicijativu, što zvuči nevjerodostojno za osobu koja vrlo često previše toga komentira i rijetko šuti, ali učinio je to kako bi se mogao sakriti iza reakcija HDZ-a.

Puštajući da se priča razvije, da dobije maha, da se razbuktaju reakcije, nabrusi retorika i posvađaju svi koji su se mogli posvađati, a onda i svojom tipičnom verbalnom agresijom na Plenkovića i HDZ-a dao maha cijeloj priči o udbašima, Milanović je pomogao premijeru i vladajućoj stranci.

O čemu bi Milanović, koji se jednom hvali da se često viđa s Gotovinom, a onda tvrdi da ga je inicijativa za pomilovanjem iznenadila, trebao razgovarati s generalima i organizatorima te akcije?

Otegotna okolnost

Mogao je vrlo brzo raščistiti tu "dimnu zavjesu" porukom kako nema ništa od pomilovanja, baš kao što je rekao da Josipu Perkoviću tvrdnja kako je zaslužan za osnivanje HDZ-a predstavlja "otegotnu okolnost" za koju bi mu on "dao još 30 godina".

A koliko bi onda tek dao Franji Tuđmanu, osnivaču HDZ-a, nakon što mu je dao novu zračnu luku i htio po njemu imenovati Trg svetog Marka?

Sve ovo moglo je biti gotovo prije nego što je započelo. Jer je Milanović trebao biti taj koji bi raspršio "dimnu zavjesu".

Međutim, osim što Plenković i HDZ skrivaju prave probleme iza te sage o udbašima, Milanović iza optužbi na račun "prljavog Plenkovića, udbaškog nasljednika, gojenca" i tvrdnje kako je "HDZ zalijepljen za UDBA-u kao žvakaća guma za trotoar", skriva namjeru da ipak odobri pomilovanje Perkovića i Mustača, zbog kojih se 2013. godine kompromitirao i ispucao svoj politički kredibilitet.

"Dimna zavjesa", dakle, pomaže i Plenkoviću i Milanoviću.

"Prljavi udbaši"

Milanović razmišlja o pomilovanju udbaša koje je prije devet godina izbjegavao izručiti Njemačkoj, pa onda optužuje HDZ i Andreja Plenkovića da su oni "prljavi udbaši". A HDZ, koji je izrastao na udbašima, radije se brani od optužbi da su udbaši, nego da vode državu u propast.

I opet, Milanović se žali da mu "pismo generala komplicira život", te da bi "radije gledao more i išao od proslave do proslave". Ali mogao je to brzo i lako prerezati.

Zašto to nije učinio?

Zato što ima respekt prema Gotovini? Pa će zbog Gotovine pregaziti svoju riječ da ne dodjeljuje pomilovanja? Pa tako neće ispasti da spašava udbaše, nego da sluša Gotovinu?

To je također "dimna zavjesa".

A iza tih "dimnih zavjesa" ne skirvaju se samo HDZ-ovci, nego i udbaši. "Vaši i naši".

