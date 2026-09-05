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Priča od koje nismo odustali. I od koje nećemo nikad odustati: Lika nam je svima u srcu...

Piše Iva Milotić,
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Priča od koje nismo odustali. I od koje nećemo nikad odustati: Lika nam je svima u srcu...
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Foto: Igor Soban/PIXSELL, 24sata, Canva
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Na dan velikog prosvjeda za Liku dijelili smo posebno izdanje 24sata o aferi koju pratimo od prvog dana

Na dan velikog prosvjeda za Liku 24sata su bila među ljudima. Dijelili smo posebno izdanje posvećeno ekocidu u Lici, na kojem su naši novinari marljivo i predano radili mjesecima, otkad je afera izašla na vidjelo. Reakcije ljudi bile su nevjerojatne – čitatelji su s oduševljenjem uzimali novine, listali stranice i zahvaljivali našim novinarima što nisu odustali od priče. Jer Lika nam je svima u srcu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

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Jer mi od početka nismo mogli pristati na to da objavimo nekoliko velikih tekstova i prenesemo reakcije institucija pa krenemo dalje. Ostali smo na priči. Tražili smo dokumente, razgovarali sa svjedocima, pregledavali snimke, rekonstruirali odnose, provjeravali tko je što znao i kad je znao te otvarali nova pitanja svaki put kad bi službeni odgovor pokušao zatvoriti staro.

U tome je sudjelovao cijeli niz naših novinara. Laura Šiprak, koja je upravo za rad na ovoj aferi dobila nagradu Hrvatskog novinarskog društva, Ivan Pandžić, jedan od najpoznatijih hrvatskih istraživačkih novinara, te Bojana Mrvoš, Helena Tkalčević i Snježana Krnetić, koje su donosile snažne ljudske priče. O svemu su pisali i naši komentatori Tomislav Klauški, Boris Rašeta i drugi.

Ovo oduševljenje ljudi pokazalo nam je koliko je važno ne odustati. Koliko je važno ostati uz priču, uz ljude i uz istinu – ma koliko dugo trajalo da ona izađe na vidjelo, a naši čitatelji mogu biti sigurni da ćemo i dalje u redovnom izdanju, kao i na našem portalu, nastaviti redovito i intenzivno izvještavati o svim detaljima ovog zločina.

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