Strah u selu pod opsadom Rusa: 'Prislonili su mi pištolj na glavu i rekli da slušam naredbe, ili...'

Ukrajinski glumac i voditelj Andrij Džedžula na svojem profilu na Instagramu objavio je užasan post, koji nikoga tko bi ga pročitao nije mogao ostaviti ravnodušnim. Instagram je dva puta blokirao ovu objavu, ali Andrij je želio da što više ljudi sazna za ovu situaciju, pa je svoju objavu širio iznova i iznova sakupivši gotovo 60.000 lajkova u jednom danu.

Andrij prepričava strašnu priču o prijateljici i ističe da više puta provjerava vjerodostojnost informacija prije nego što ih pokaže publici.

Njegova prijateljica, njezina snaha, majka i mnoga djeca pobjegli su od rata iz Kijeva u malo selo Bogdanovka, u blizini epicentra borbe s tenkovskom kolonom od 80 ruskih tenkova, koja je razbijena, ali je nekoliko vojnika pobjeglo u obližnje selo.

- Otišla sam s roditeljima izvan grada, sa mnom su bili mama, tata, dvoje djece i naša snaha. Stigli smo u selo Bogdanovka, gdje imamo kuću, tamo su bili i naši prijatelji s djecom. Poslijepodne 8. ožujka počelo je granatiranje, pa smo se sakrili u podrum. Istog dana na prozoru sam vidjela kako vojnici s crvenim zavojima na odjeći nose vreće do tenkova koji su bili iza kolone. Selo je noću bilo mnogo puta granatirano - kaže žena čije smo ime odlučili ne spominjati.

Nitko nije mogao pobjeći iz Bogdanovke ni tog ni sljedećeg dana. Ruski tenkovi ostali su u središtu sela, a vojnici su se smjestili u lokalnoj školi. Sutradan vojnici su počeli pljačkati kuće i pucati na vrata.

- Oteli su nam kuću! Majka je pokušala razgovarati s njima, objasniti im da su u kući samo djeca i žene (oca smo unaprijed sakrili na krov). U našoj kući bilo je devet vojnika koji su obećali da neće nikog dirati, mrze Putina i ne žele rat, ali za njih nema povratka - objašnjava žena.

Ruska je vojska još dva puta dolazila u kuću žene, a onda se noću pojavila pijana.

- Uzeli su me od djeteta s kojim sam spavala u krevetu i počeli me vući van. Ispred kuće su mi prislonili pištolj na glavu i rekli da slijedim njihove naredbe jer, ako se budem opirala, odmah bi me ubili. Mnogo puta su rekli da sad imaju veliku moć i snagu, vodi se rat, smiju sve. Taj put mi ništa nisu učinili, krenula sam prema ulazu u kuću, a vojska mi je pucala u trag - dodaje Ukrajinka.

Ruska vojska pratila je ženu u kuću. Majka junakinje molila ih je da ostave obitelj na miru, djeca su bila jako uplašena, plakala su, obitelj nije imala oružje, bili su obični civili.

- Kasnije nam je u kuću došla susjeda s četverogodišnjim djetetom. Rekla je da je njezinog muža upravo ubila ruska vojska pred njihovim malim djetetom i da njegovo tijelo sad leži u dvorištu. Zamolila nas je da joj sakrijemo dijete, a htjela je pješke otići do grada Brovari (Kijevska regija). Druga susjeda ispričala mi je da joj je ruska vojska ubila muža, dijete su gurnuli u podrum, a pijani vojnici strašno su je silovali. Kad su zaspali, susjeda s djetetom dotrčala je do naše kuće - kaže žena.

Ujutro su svi oni koji su bili u kući glavne junakinje otišli pješice u drugo selo. Do sada mještani ne mogu napustiti selo Bogdanovka. Ljudi se skrivaju u podrumima dok ruska vojska pustoši i pljačka kuće. Nema teritorijalne obrane, nema veze, nema vode, nema grijanja, nema svjetla. Svi koji su pokušali automobilom napustiti selo su strijeljani. Ne zna se koliko je trenutno mrtvih u ovom selu.

Prema tvrdnjama žrtve, ruska vojska je bila više-manje normalna kad je bila trijezna, čak su osuđivali Putinovu politiku, ali čim su popili, postali su vrlo agresivni, privučeni dopuštenošću i nekažnjivosti, te su pokušavali koketirati s lokalnim ženama.

Ukrajinski glumac, koji je priču objavio na svojem profilu na Instagramu, počeo je primati izvještaje stanovnika sela Bogdanovka da u selu ima mnogo trudnica i majki s malom djecom. U potpunosti ih je preuzela ruska vojska, mobilne komunikacije gotovo da i nema, čak su i plin isključili. Stanovnici mole za humanitarni koridor.

Zapovjednik koji je počinio ova stravična djela zvao se Mihail Romanov, koji ima oko 30 godina, a momci koji su bili pod njegovim zapovjedništvom imali su oko 20 godina.

Sad su sve tri žene na sigurnome mjestu, jedna je uspjela napustiti zemlju i sad je na putu za Njemačku, druge dvije su u Lavovu i Kijevu.

Oko 400 bolničkog osoblja i pacijenata zarobljeno je u bolnici u opkoljenome Mariupolju, koji su zauzeli Rusi. Hrana i lijekovi brzo ponestaju, a humanitarnu pomoć ne puštaju u grad. Crveni križ opisao je situaciju kao najgoru noćnu moru. U istom su gradu u srijedu Rusi gađali kazalište u kojem se, kako navode Ukrajinci, skrivalo nekoliko stotina civila.

Više od 2 milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u Poljsku od početka rata, objavila je agencija poljske granične straže. A više od pola milijuna ljudi već je napustilo Poljsku, prema procjenama profesora sa Sveučilišta u Varšavi.

