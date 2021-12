Prenose to u petak iz Ministarstva turizma i sporta, izdvajajući pritom treće tromjesečje ove godine kao "najbolje turističko ljeto po prihodima".

U trećem tromjesečju, odnosno tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2021. godine, prihodi od stranih turista iznosili su 6,8 milijardi eura, što je za oko 3,3 milijarde eura ili za 100 posto više nego u trećem tromjesečju 2020. godine.

U odnosu na treće tromjesečje 2019. godine to je porast prihoda za 2 posto ili za 148 milijuna eura (u trećem tromjesečju 2019. uprihodovano je 6,6 milijardi eura), podatci su Hrvatske narodne banke koje prenose iz Ministarstva turizma i sporta.

"Čestitam svim turističkim djelatnicima i cijelom sektoru na odlično odrađenoj turističkoj godini. Ne samo što smo po prihodima blizu 2019. godine, već su i tijekom ljetnih mjeseci ostvareni najbolji rezultati do sada. Naime, s gotovo 6,8 milijardi eura prihoda od stranih turista, ovo turističko ljeto je do sada najuspješnije u Hrvatskoj i na to svi možemo biti ponosni", istaknula je u priopćenju ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

No, kako dodaje, "pred nama je još jedna izazovna godina, u kojoj će cijepljenje imati jako veliku ulogu i zato ne smijemo u tom segmentu zaostajati za ostalim mediteranskim zemljama".

Ministrica ističe i da je Hrvatska tijekom 2021. izgradila imidž sigurne destinacije te da na tome mora nastaviti raditi, a vjeruje i kako će "u turističkom sektoru opet imati odgovornog partnera kao i 2021. kada su baš turistički djelatnici bili predvodnici u cijepljenju".

"Strateški ćemo se fokusirati na održivost u svim segmentima našeg razvoja, želimo jačati našu prepoznatljivost po kvalitetnoj i raznolikoj cjelogodišnjoj ponudi, čime možemo osigurati dugoročan uspjeh hrvatskog turizma", poručila je ministrica Brnjac, uz čestitke i najbolje želje za uspješnu i zdravu 2022. godinu.