'Prihvatio sam vožnju iz Siska za Zagreb. A onda su me priveli, ispalo je da vozim migrante...'

U vašoj divnoj zemlji sam već dvije godine i nisam imao nikakvih neugodnosti do nedavno. Došao sam zbog posla iz Makedonije i vozim taksi. Ali sada će me jedna vožnja, jer sam vozio migrante, vjerojatno koštati boravišne dozvole i morat ću otići iz Hrvatske. Završio sam, naime, u pritvoru u ožujku ove godine, govori nam svoju priču Aleksandar Jankov, 43- godišnji Makedonac koji je proveo skoro 24 sata u pritvoru u Glini. Bila je nedjelja, oko devet sati navečer, kaže nam Jankov, kada je preko aplikacije Bolta dobio narudžbu da iz Siska vozi za Zagreb u Vlašku ulicu. Nije znao tko ga je naručio jer to se, ističe, ne vidi na aplikaciji. Kada je stigao na odredište, čekala su ga četiri strana državljana, a kada ih je pitao od kuda su, oni su rekli da su iz Belgije.

