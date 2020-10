Prijateljica žrtve u Nici: 'Nadine (60) je bila oličenje ljubavi'

Nadine je bila ljubaznost s velikim LJ, govori prijateljica druge žrtve napada kojoj je terorist odrubio glavu...

<p><strong>Nadine Devillers</strong> imala je 60 godina i bila je predana kršćanka, piše francuski <a href="https://www.varmatin.com/faits-de-societe/nadine-60-ans-victime-de-lattentat-de-nice-etait-originaire-du-var-595971">Var- Martin</a>. Kobnog jutra otišla je u katedralu Notre-Dame kao i svaki dan do sada. Nedugo nakon toga, u crkvu je ušao 21- godišnji muškarac i odrubio joj glavu. Njezina prijateljica iz djetinjstva <strong>Joelle Guichard,</strong> rekla je za Var Martin da je saznala da joj je prijateljica s kojom se druži već 30 godina mrtva nakon što je nazvala njezinog supruga. </p><p> - Ona je bila ljubaznost s velikim LJ. Bile smo prijateljice 30 godina. Čim sam čula za horor u Nici, odmah sam pomislila na nju - priča <strong>Guichard</strong> i dodaje:</p><p>- Živi nedaleko od katedrale i predana je katolkinja. Posegnula sam za telefonom da ju nazovem i provjerim je li dobro i vidjela sam da imam propušten poziv od njezinog supruga. Čim se javio, znala sam što se dogodilo jer je plakao. Pitala sam ga 'Je li ona?', a on je odgovorio da je i da se osjeća kao da je usred noćne more. </p><p>Nadine i Joelle odrasle su skupa u Draguignanu, gradiću zapadno od Nice. </p><p> - Odselila se u Nicu sa 18 godina. Imala je snažno i dobro srce - govori Joelle, koja se kasnije preselila u Quebec, ali su ostale u svakodnevnom kontaktu. </p><p><strong>Napad organiziran iz vana</strong></p><p>Francuski istražitelji vjeruju da je napad u katedrali Notre Dame organiziran i planiran izvan zemlje, a kako prenosi Le Parisien, profil napadača, njegovi kontakti i brzina napada sugeriraju da su sve isplanirali predani džihadisti. Policija je uhitila dvojicu muškaraca koje dovode u vezu s napadom. Uhićeni su 47-godišnjak i 35-godišnjak iz sumnjivog kvarta u Nici. </p><p><strong>Obitelj napadača ne vjeruje da je djelovao sam</strong></p><p>Da nije sam sve isplanirao misli i napadačeva obitelj, koja je dala intervju za France Presse.</p><p>- Skromna smo obitelj, ali naš brat nije ubojica, nije terorist i ekstremist, želimo da nam pomognete otkriti istinu. Ako je on doista to učinio, netko je morao biti iza njega - rekla je njegova sestra obraćajući se obiteljima žrtava.</p><p>Njegov rođak ne može vjerovati što je napadač učinio:</p><p> - Čitava je obitelj zgranuta. Svi smo protiv terorizma i sramimo se zbog toga - rekao je.</p><p>Obitelj kaže da se mladić prije dvije godine povukao i okrenuo vjeri, ali ne može vjerovati da je ubio tri osobe u crkvi.</p><p> - To nije normalno, ne razumijem kako je to mogao učiniti - rekao je njegov brat i dodao da mu je napadač poslao sliku katedrale</p><p>Napadač je rođen u skromnoj obitelji koja je imala osam kćeri i tri sina, živio je s roditeljima u skromnoj kući, u siromašnoj četvrti u predgrađu lučkog grada Sfaxa, u Tunisu. Nije imao policijski dosje zbog terorizma, no 'bio je kazneno gonjen zbog nasilja i droge'.</p><p> - Ilegalno je napustio zemlju 14. rujna - rekao je <strong>Mohsen Dali</strong>, zamjenik glavnog tužitelja na prvostupanjskom sudu u Tunisu. </p><p> </p><p> - Rekao je da je u Francuskoj lakše naći posao i da je u Italiji previše ljudi - rekao je napadačev brat. </p><p>Njegova majka u suzama rekla je da je prekinuo školovanje u prvom razredu srednje škole da bi 'popravljao motocikle'. Kada je uštedio nešto novca otvorio je malu neformalnu benzinsku crpku kakve se viđaju u mnogim mjestima diljem Tunisa.</p><p> - Rekla sam mu neka tim novcem (oko 400 eura) unajmi manju trgovinu i pokrene posao. Odgovorio mi je da želi napraviti kućicu kako bi mogao prodavati gorivo - govori majka držeći njegovu fotografiju u ruci. Dodala je i da se prije dvije godine povukao i počeo moliti, nije izlazio nigdje i nije se ni s kim družio. </p><p> - Pio je i drogirao se. Govorila sam mu: Mi smo u potrebi, a ti rasipaš novac. Odgovorio bi: Ako Bog hoće, okrenut će me na pravi put. - nastavlja majka. </p><p><strong>Trebao je biti deportiran</strong></p><p>Napadač je napustio rodno selo Bou Hajla u Tunisu 15. rujna, uz pomoć švercera kojima je platio da ga prevezu u Italiju. Pet dana kasnije našao se na Lampeduzi s još 28 migranata, gdje je zadržan u karanteni. Nakon toga je prebačen na talijanski brod - karantenu, Rapsodiju, koji ga je prevezao do Barija, na zapad Italije. Od tamo je stigao na kopno, gdje su ga talijanske vlasti zapisale, uzele mu otiske i fotografirale ga. Zapisan je pod brojem 104. Vlasti su napravile i provjeru koja je pokazala da napadač nije imao kriminalnu prošlost, nije pokušao već ući u zemlju te nije bio na međunarodnoj listi nadzora. Unatoč tome, nije dobio dozvolu za boravak u Europi te je u roku 7 dana morao napustiti Italiju. Kako je došao u Francusku i zašto su ga talijanske vlasti pustile unatoč nalogu za deportaciju, znat će se nakon istrage. Francuska policija vjeruje kako je napadač uspio izmaknuti vlastima jer ga Tunis nije prepoznao kao svog građanina, zbog čega se proces deportacije zakomplicirao. Njegovo kretanje po Francuskoj za sad ostaje tajna, no ono što se zna jest da je bratu poslao poruku da će spavati ispred katedrale, u koju je sutradan u 8:30 ujutro ušetao s oštricom od 30 centimetara i ubio tri osobe. Policija ga je ulovila i teško ranjen je zaprimljen u bolnicu. Istrazi su se priključile i tuniške vlasti koje su osudile napad. </p>