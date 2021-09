Sve je počelo lani u svibnju kad je Zoranu obećao da će mu srediti posao u Vujnovčevoj tvrtki Energia naturalis i da mu za to treba dati 13.000 kuna, što je Zoran i učinio. No, to je bio samo početak pravog pakla u koji je nesretni čovjek upao

Zoran je prijatelju Ivanu u više navrata dao čak 381.500 kuna jer mu je ovaj obećao da će ga zaposliti u tvrtki hrvatskog plinskog kralja Pavla Vujnovca. Cijeli priču je izmislio, lažirao je mailove na ime Pavla Vujnovca, a u cijelu priču upleo je USKOK, piše Danica. Ispostavilo se da je Ivan G. (32) iz Zagreba, inače zaposlenik trgodine s plaćom od 4500 kuna, oženjen i otac malenog djeteta, dosad neosuđivan, zapravo običan prevarant. Priznao je da je prevario prijatelja, no odbio je priznati da je prijetio njemu i njegovoj obitelji. Sve je počelo lani u svibnju kad je Zoranu obećao da će mu srediti posao u Vujnovčevoj tvrtki Energia naturalis i da mu za to treba dati 13.000 kuna, što je Zoran i učinio. No, to je bio samo početak pravog pakla u koji je nesretni čovjek upao i koji je završio u travnju ove godine Ivanovim uhićenjem. Radili zajedno u Sesvetama Ivan je na početku izradio lažni e-mail na ime šefa moćnog plinskog diva PPD-a Pavla Vujnovca, ali i na ime njegove desne ruke Antonije Glavaš te je putem tih e-mailova komunicirao sa Zoranom. Do kraja prošle godine Zoran je lažnom Vujnovcu, preko posrednika Ivana, predao 185.000 kuna. Onda se sve odjednom zakompliciralo, pa je ‘Vujnovac’ vratio novac Ivanu, a ovaj prijatelju prodao priču da su mu provalnici upali u kuću i sve ukrali. Rekao mu je da poznaje neke dečke s Knežije koji mogu naći provalnike, ali da im treba platiti 500 eura i 2000 kuna, što je Zoran i učinio. Potom mu je počeo nuditi posao kod Vujnovca preoko svojih drugih veza kojima je također trebalo plaćati. Nakon toga, Ivan mu je otkrio kako je sve ‘provaljeno’, da mu je došao Uskok, da je Vujnovac bijesan i da treba platiti ljude da to srede s Uskokom. Uslijedile su i Ivanove prijetnje da će se obračunati s njim i riješiti njega, njegovu suprugu i kćer iz Varaždina ako ne preda novac. Nesretni Zoran dao mu je u dva navrata oko 120.000 kuna. Prema optužnici koja je ovih dana podignuta protiv prevaranta iz Pevexa, ukupno je prijatelja u tih godinu dana ‘olakšao’ za nevjerojatnih 381.500 kuna. Dopisivao se s lažnim Vujnovcem, ovaj ga pozvao u Rusiju Zoran je tijekom istrage rekao kako je s Ivanom radio u jedoj tvrtki iz Sesveta te su lani zapali u probleme zbog Covida pa su tražili drugi posao. Ivan mu je odmah ponudio da će mu srediti posao kod Pavla Vujnovca, u što je Zoran povjerovao. - Komunicirao sam e-mailom s Pavlom Vujnovcem i njegovom članicom uprave Antonijom Glavaš. Tražili su me novce, a ja sam davao Ivanu da im preda. Jednom mi je Vujnovac rekao da moram doći k njemu u ruski Sankt Petersburg da se konačno upoznamo i dogovorimo za posao. Nisam ništa posumnjao. Kad mi je Vujnovac napisao da imam pravo na službeni autombil do 15.000 eura i da mogu nazvati Auto Zubaka da izaberem model koji mi se sviđa, nazvao sam i odabrao škodu octaviju karavan automatic staru godinu i pol - ispričao je Zoran istražiteljima. Prijevara i iznuda Na pitanje otkud mu novac, Zoran je rekao kako je imao nešto ušteđevine te je kasnije posuđivao iznose od prijatelja i obitelji, čak i kćeri. Ključan je bio razgovor s kćeri koja živi u Varaždinu i koja mu je savjetovala da potraži psihijatrijsku pomoć. - Otišao sam na pregled u Vrapče, to je bio ključni trenutak da nakon toga sve prijavim policiji. U travnju sam Zoranu trebao odnijeti još 46.000 kuna, pa je s policijom dogovoreno da mu označene novčanice predam u City centru East. No. Ivan nije želio doći, tražio je da mu uplatim na račun - otkrio je Zoran. Policija ga je nakon toga svejedno uhitila, a ovih je dana podignuta optužnica. Tijekom istrage Ivan je priznao da je od Zorana uzeo spomenuti iznos, ali i rekao da mu je u međuvremenu vratio 100.000 kuna. No, Zoran je to opovrgnuo navodeći kako ga je uz prijetnju prisilio da takvu izjavu ovjeri kod javnog bilježnika. Ivana se optužnicom tereti za kaznena djela prijevare i iznude, što istražitelji potkrjepljuju iskazima počinitelja i žrtve te stotinama poruka koje su putem mobitela razmjenjivali. Zoran je sve prijavio policiji 23. travnja, a Ivan je uhićen 29. travnja ove godine. Danas je na slobodi i određena mu je mjera zabrane približavanja i komuniciranja s bivšim kolegom i prijateljem, piše Danica.