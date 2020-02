Prijavila ga policiji jer joj je poslao tri tisuće SMS poruka

Optuženi muškarac iz Vojnića s poznanicom je čak dvije godine, od listopada 2017. godine do studenog prošle godine pokušavao uspostaviti kontakt putem poziva i poruka tražeći je da se nađu i druže, što je ona uporno odbijala, javlja Kaportal.

Sve to nije ga obeshrabrilo. Prema podacima, u samo 17 dana, od 8. studenog do 25. studenog on joj je uputio čak 200 poziva te više od 3000 SMS-ova moleći je da mu se javi. Iako mu je dala do znanja da ne želi komunicirati s njim te da je uznemirava, on nije prestao slati poruke, a počeo ju je i pratiti na mjestima na koja je izlazila.

Okrivljenik je ispitan u državnom odvjetništvu gdje je rekao da mu je žao zbog cijele situacije i zbog toga što ga je poznanica prijavila policiji, s obzirom da je on smatra ljubavi života i nikad joj ne bi napravio nešto nažao. Također je objasnio da žrtvu poznaje od sredine 2016. godine, a u vezi su bili, tvrdi, od početka 2017. godine kada je doselio kod nje u Austriju te s njom živio osam mjeseci.

Nakon tih osam mjeseci okrivljenik je preselio, ali je ostao u istom gradu. Sa žrtvom se, kaže, i dalje viđao te su se nastavili viđati, družiti te su održaval intimne odnose.

Zadnji intimni odnos imali su u prosincu 2018. godine, a okrivljenik kaže da su se i nakon toga čuli.

Prije oko četiri mjeseca ona se preselila u Graz, a on je nastavio živjeti u Innsbrucku, koji je od Graza udaljen oko 500 km. Prilikom preseljenja ona ga je telefonski kontaktirala, a nakon toga prestala mu je odgovarati na pozive i poruke, piše Kaportal.

Okrivljenik priznaje da je žrtvi dnevno slao 20-30 poruka, ali kaže da ih sigurno nije poslao više od tri tisuće. Također se brani tvrdnjama da mu žrtva ni u jednom trenutku nije rekla da ju poruke uznemiravaju, iako kaže da je nekoliko puta mijenjao brojeve jer bi ga žrtva blokirala.

Rekao je i da joj nije prijetio, već je samo želio razgovarati 'kao odrastao čovjek' te se prosjetio da je žrtvu sreo u Vojniću u kafiću, 21. studenog 2019. godine. Tu je naglasio da je nije uhodio i da je to nemoguće jer žive u udaljenim gradovima u Austriji.

Žrtvina verzija je drugačija od okrivljenikove.

Ona je rekla da ga je upoznala u Vojniću pred kraj 2016. godine i bili su dobri prijatelji. Kako ona inače živi u Austriji ponudila mu je pomoć oko pronalaska posla ondje. On je došao u Austriju i nepunih mjesec dana živio kod nje u stanu a kada mu je pronašla posao rekla mu je da mora izići van. To je bilo početkom rujna 2017., a on je izišao iz stana krajem rujna 2017., prenosi Kaportal.

Tada su, kaže žrtva, počele učestale poruke, ali i pozivi. Stalno ju je tražio da se nalaze i druže, da idu na kavu. Dolazio joj je i na posao, u stan joj ulazio preko balkona. Nikada, kaže, nisu bili u intimnoj vezi.

Žrtva kaže da ga je blokirala u više navrata, no on nije odustajao i mijenjao je brojeve. Jednom je u samo jednom danu promijenio tri broja, a misli da ga je blokirala sveukupno više od stotinu puta.

Također, rekla je da je 23. studenog 2019. bila u kafiću u Vojniću, s prijateljicama. Ispred kafića ju je uhvatio za ruku, počeo vući i tražio da razgovaraju. S prijateljicama je ušla u kafić, a za njima i on što ju je uplašilo.

Gazda kafića joj je rekao da će ju zaštiti pa ga je izveo van, a ona i njezine prijateljice su otišle na stražnji izlaz i preko njive otišle kući jer se bojala ići cestom da ju ovaj ne vidi. To je bio prijelomni događaj radi kojeg je otišla na policiju jer više ne može trpjeti to da joj on stalno šalje poruke i pozive te da ju prati inzistirajući uporno na vezi sa njome. Kroz mjesec studeni 2019. poslao joj je jako veliki broj poruka, a od kada je došla u Vojnić 21. studenog pa do prijave policiji 25. studenog to je bilo nekih 2000 poruka. Predala je svoj mobitel policiji kako bi mogli izvršiti pregled njezinog mobitela i presnimiti poruke koje je on poslao, piše Kaportal.

Žrtva je za kraj rekla da često dolazi u Vojnić te se svaki put boji da ne sretne okrivljenika jer postaje sve agresivniji.

Državno odvjetništvo od suda traži za njega pet mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od dvije godine.