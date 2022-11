Prijavila muža za silovanje pa promijenila priču, sud joj nije povjerovao te ga je osudio

Danas njegovo ponašanje drugačije tumačim. To su bile igrice - tvrdila je žrtva opisujući što se događalo u njihovom stanu u Zagrebu, u svom trećem iskazu, od 4. prosinca 2019. do siječnja 2020.

Njezin suprug ju je u tom razdoblju, stoji u optužnici, učestalo u kuhinji hvatao za grudi i spolovilo te joj, protivno njezinoj volji, skidao donji dio trenirke i gaćice te je odvukao u sobu i s njom, protivno njenoj volji, imao seksualni odnos. Kada je policija 29. siječnja 2020. pozvonila na njihova vrata, nakon što je policiju njena sestra, zabrinuta za nju, obavijestila o tome što se događa , ruke joj je stavio oko vrata i zaprijetio "Ubit ću te ako pisneš o ovome!".

- Počinili ste oba kaznena djela - rekao je sudac Županijskog suda u Zagrebu Vjeran Blažeković optuženom koji je mirno saslušao objavu presude. U obrazloženju presude osvrnuo se i na žrtvinu promjenu priče. Ona je, naime, u svom prvom iskazu na tužiteljstvu, koji je bio u svibnju 2020., navela sve kako je kasnije navedeno u optužnici. Prvi iskaz na sudu dala je u siječnju 2021. i u njemu je u bitnim dijelovima ponovila sve iz prvog iskaza dok je u trećem u bitnom promijenila priču.

- Sve se ovo dogodilo zbog lažnih prijava moje sestre. Sve je moglo biti drugačije da sam odvažnija i da je on išao na psihijatrijsko liječenje - rekla je supruga osuđenog s kojim ima dijete u trećem iskazu dodavši kako je sve bilo u redu kad su oboje htjeli spolne odnose, no kada ona ne bi bila raspoložena muž je bio izrazito uporan sve dok ona nije pristala.

- Danas njegovo ponašanje drugačije tumačim, To su bile njegove igre - kazala je žrtva u svibnju 2021. na sudu. To njezino svjedočenje bilo je dovoljno da njezin suprug na prvom suđenju bude nepravomoćno oslobođen. No Visoki kazneni sud je ustvrdio kako sudsko vijeće nije adekvatno vrednovalo i prijašnje iskaze te je ukinuo oslobađajuću presudu i vratio predmet na ponovno suđenje.

- Sud je kao vjerodostojan uzeo iskaz dan na tužiteljstvu i prvi iskaz pred sudskim vijećem. A zašto je promijenila iskaz te koji su bili razlozi takvog njezinog ponašanja najbolje zna ona, a i vi - rekao je sudac optuženome koji je u trenucima počinjenja kaznenog djela bio smanjeno ubrojivi, ali ne bitno.

- Što se tiče kazni, za prvu točku optužnice zakonom je propisana kazna od 3 do 15 godina zatvora no kako ste neosuđivani, a i zbog protoka vremena ovo sudsko vijeće smatralo je kako postoji ovnov za ublažavanje kazne pa smo vas osudili na godinu i pol dana zatvora, a za prijetnju smo vas osudili na šest mjeseci zatvora. Kako zbroj pojedinačnih kazni mora uvijek biti manji od zbroja pojedinačnih nepravomoćno ste osuđeni na jedinstvenu kaznu od godine i osam mjeseci zatvora- rekao je sudac Blažeković osuđenom kome se u kaznu uračunava i mjesec dana koje je nakon uhićenja proveo u pritvoru.

Kako je kazna manja od pet godina zatvora ostaje na slobodi. Na nepravomoćnu presudu može se žaliti.

