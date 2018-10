Prijavila nestanak kćeri, zatim dobila užasan poziv: 'Mrtva je'

Trudie Adams (18) nestala je kada se vraćala s tuluma prema doma u Newportu 1978., a zagonetka oko njezinog nestanka nikada nije riješena.

Izašla je iz kuće i počela tražiti prijevoz, nekoga da ju odveze do doma s obzirom da tada javni prijevoz nije bio toliko čest. Nešto nakon ponoći njezin dečko Steven Norris vidio ju je kako ulazi u bež kombi koji nije imao prozore. To je zadnji put da ju je itko od njezinih bližnjih vidio, piše The Mirror.

Kada se nije vratila doma, njezina obitelj je nestanak prijavila policiji. Pet dana nakon nestanka, njezina majka Connie dobila je zastrašujući poziv.

- Trudie je mrtva. Pronaći ćete ju na pola puta do Mona Vale. To je bila nesreća - kazao je glas. Istu stvar je nepoznati počinitelj javio i policiji, no Trudie nikada nisu pronašli.

Iako ni četiri istrage nisu mogle dokučiti što se dogodilo, a mrtvozornik je zaključio da je djevojka vjerojatno umrla u lošoj avanturi kojoj je uslijedilo prekrivanje dokaza, vlasti i dalje pokušavaju riješiti njezin slučaj.

Foto: Australian Missing Person Register

Nova istraga tvrdi da se radi o brojnim zataškavanjima. Prije nego što je Trudie zauvijek nestala, brojne žene javljale su policiji da ih je netko, upravo na mjestu gdje je njezino tijelo navodno trebalo biti, pokušao silovati i oteti. Policija je prvu prijavu dobila 1971. godine, a djevojke su navodno imale zavezane oči i ruke, držalo ih se na nišanu i seksualno zlostavljalo.

Foto: Google Maps

- Silovanja su bila toliko brutalna da ni sama policija ne želi u javnosti govoriti o tome - kazali su iz emisije Unravel televizije ABC koja se bavi takvim slučajevima.

Jedino što su iz policije mogli potvrditi je da sumnjaju kako se radi o dvojici muškaraca koji su oteli Trudie, a seksualno su zlostavljali brojne druge djevojke. Tvrde da su sigurni kako postoji još djevojaka koje su doživjele sličnu stvar i nisu ju prijavile te nude 250 tisuća australskih dolara za informaciju koja bi mogla riješiti taj slučaj.

Foto: Australian Missing Person Register

Nažalost, njezina majka Connie preminula je prije deset godina i nikada nije saznala što se dogodilo s njezinom kćeri. Njezin suprug kazao je novinarima kako je umrla od "slomljenog srca".