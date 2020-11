Prijavili SDP-ovu profesoricu koja je pozirala s pištoljem: 'Glumila sam Bondovu djevojku'

Kako je riječ o profesorici, fotografija je uznemirila roditelje njenih učenika u splitskoj Ekonomsko-birotehničkoj školi koji su od ravnateljice tražili reakciju

<p>Splitska policija podnijela je Općinskom prekršajnom sudu optužni prijedlog protiv Suzane Kačić Bartulović, splitske profesorice i dužnosnice SDP-a koja se ljetos fotografirala s pištoljem u ruci i fotografiju objavila na Instagramu.</p><p>Zbog sporne fotografije prijavljena je zbog kršenja javnog reda i mira.</p><p>Kako je riječ o profesorici, fotografija je uznemirila roditelje njenih učenika u splitskoj Ekonomsko-birotehničkoj školi koji su od ravnateljice tražili reakciju, kao i splitski Odjel za prosvjetnu inspekciju Ministarstva znanosti i obrazovanja.</p><p>Ministar Radovan Fuchs je tada medijima izjavio da "takve osobe ne bi smjele raditi u školi".</p><p>Policija danas nije željela otkriti radi li se o pravom ili lažnom pištolju, kao ni tko je njegov vlasnik i ima li dozvolu za pištolj. To obrazlažu time što je javno otkriven identitet osobe koju su prijavili pa bi to bilo suprotno zakonu. Hina ipak neslužbeno doznaje da je riječ o prepravljenom pištolju koji nije u vlasništvu prijavljene profesorice.</p><p><em>(Fotografija preuzeta s<a href="https://www.facebook.com/suzanakacic/photos/pcb.650086345700233/650081419034059" target="_blank"> Facebook profila Suzane Kačić Bartulović</a>)</em></p><p>- Radim u odgojno-obrazovnoj ustanovi i često koristim dramski izraz u svom radu, na satovima improviziramo scenski pokret, "igramo" predstave i gledamo filmske inserte. Učenike učim kako se zlo ne može pobijediti zlom i kako je jedino rješenje vjerovati u pravnu državu. Na slici s mog zatvorenog instagram profila je scena koja prikazuje mene u ulozi James Bond djevojke, kako i stoji u komentaru. Nastala je ovo ljeto i nema nikakve veze s agresijom ili, ne daj Bože, poveznicom s jučerašnjom pucnjavom, no, poznanik T.B. kojem smeta moje javno djelovanje i borba za (ženska) prava ju je ukrao i baš danas neovlašteno objavio u vrlo neugodnom kontekstu kojim insinuira moju povezanost s oružjem. Moje jedino oružje je moj rad i radna biografija, a unaprijed se ispričavam svima koje je slika uznemirila i dovela u zabludu. Vjerujem u pravnu državu pa ću javno objaviti i tužbu protiv dotičnoga te sudsko rješenje - napisala je ranije na svom Facebook profilu.</p><p>Suzana Kačić Bartulović je članica Glavnog odbora SDP-a, u predsjedništvu je splitskog ogranka stranke, a predsjeda i Savjetom za obrazovanje u gradskoj organizaciji.</p><p>Prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda za prekršaj za koji je prijavljena Suzana Kačić Bartulović zakonodavac je predvidio novčanu kaznu od 50 do 300 njemačkih maraka ili zatvorsku kaznu do 30 dana.</p>