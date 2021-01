Devet bivših studentica prijavilo je profesora sa zagrebačkog Veterinarskog fakulteta za seksualno uznemiravanje i vrijeđanje, a da u tome uspiju pomogao im je profesor s istog fakulteta, dr. Tomislav Gomerčić. On je uime studentica prijavio svog kolegu zbog seksualnog uznemiravanja i to tako što je uzeo izjave devet studentica, na njih stavio vlastiti potpis i predao službenu prijavu.

Za Telegram je ispričao kako je sve krenulo prije nekoliko dana kada je u Facebook grupi Veterina netko objavio link na članak o prijavama za seksualno zlostavljanje na Akademiji dramskih umjetnosti. U komentarima su se počele javljati studentice.

- Jedna od njih počela je pozivati da se jave sve studentice koje su imale problema s dotičnim profesorom. Ja, moram priznati, nisam znao o kome se radi. Kada sam u nedjelju navečer vidio sve te objave dao sam im podršku, rekao im da mi je žao zbog svega i da sam im na raspolaganju ako mogu bilo kako pomoći - ispričao je za Telegram, te dodao:

- One su sve priredile, skupile tih devet iskaza, ali nitko se nije usudio službeno prijaviti pa sam im rekao da ću ja i da ću se osobno potpisati na prijavu. Predao sam to u urudžbeni ured na faksu, na dekana, na Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika i na predstojnika Klinike za kirurgiju na kojoj predaje kolega kojeg optužuju za uznemiravanje - rekao je.

Kaže i kako je iznimno razočaran što uprava fakulteta u zadnjih 15 godina već nije nešto poduzela.

- Koliko sam ja čuo to je već treća ili četvrta prijava za tog profesora koja je stigla dekanu. Vjerujem da on nije jedini, ali je očito najgori, kada se pojavi devet studentica s pisanim izjavama to je već jako ozbiljna stvar - govori Gomerčić.